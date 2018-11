Les policiers de Thetford Mines en ont saisi une petite quantité de poudre vendredi dernier. Ils estiment qu'elle pourrait attirer de nouveaux consommateurs et être utilisée comme ingrédient de coupe pour d'autres stupéfiants.

La diméthyltryptamine (DMT) provient de la même famille que le LSD et entraîne l'individu dans un état « de mort imminente ».

La personne peut avoir de l'anxiété importante qui va se développer, ça peut provoquer des hallucinations qui sont effrayantes , explique Claude Rouillard, professeur au Département de psychiatrie et de neurosciences à l'Université Laval.

La DMT connait une nouvelle popularité surtout en Europe et dans l'Ouest américain, ajoute-t-il.

Claude Rouillard, professeur titulaire au Département de psychiatrie et de neurosciences à l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Claude Rouillard met en garde les consommateurs, surtout ceux qui ont des problèmes de santé mentale, car la substance pourrait exacerber les symptômes psychotiques .

« C'est un hallucinogène puissant »

Les personnes qui consomment ce genre de drogue sentiront les effets rapidement. La personne va ressentir des perceptions transformées , estime M.Rouillard.

On a l'impression que notre esprit sort de notre corps. C'est un des effets qui est recherché.

On a eu certains consommateurs de 18 ans et plus qui ont à certains moments expérimenté la DMT , indique Valérie Hourdeaux, directrice générale du Centre de traitement des dépendances Le Rucher.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article DMT : des cas émergent, dit la directrice du Centre de traitement des dépendances Le Rucher

Une drogue connue depuis 1931 et plutôt rare

Au centre de thérapie Casa situé à Saint-Augustin, les intervenants reconnaissent aussi que cette drogue peut être recherchée, mais que les opioïdes sont encore plus en demande sur le marché noir.

Ça fait plusieurs milliers d'années qu'elle existe sous la forme végétale, certains peuples l'utilisent dans des rituels chamaniques , tempère le coordonnateur des services professionnels Maxime Verreault,

C'est sûr qu'il y a un détournement récréatif. Il y a un tourisme, ça gagne en popularité, avec la résurgence de la méditation pleine conscience, les sensations fortes, c'est de plus en plus connu. Maxime Verreault, coordonateur des services professionnels au centre de thérapie CASA

La drogue a été synthétisée pour la première en 1931, mais qu'elle existe depuis fort longtemps, rappelle-t-il.

Le professeur Claude Rouillard reconnaît que d'autres drogues comme les amphétamines ont des effets encore plus nuisibles.

Les effets sur la santé mentale et physique sont encore plus nombreux , précise l'expert.

Santé Canada a pour sa part identifié la présence de diméthyltryptamine dans 509 échantillons de drogues depuis 2008 alors que ses laboratoires reçoivent plus de 130 000 échantillons par an à analyser.

Le centre antipoison n'a pour l'instant répertorié aucun cas spécifique relié à cette drogue dans la région.