Un texte de François Le Blanc

Ça nous prenait ça à Grand-Sault, lance Hermel Godbout. L’entraîneur adjoint des Rapides est une figure bien connue dans le monde du hockey du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Il a rarement vu autant d’enthousiasme pour une équipe.

L'entraîneur-adjoint, Hermel Godbout. Photo : Radio-Canada/Gilles Landry

Ici, à Grand-Sault, les gens adorent le hockey. Et on le voit à tous les niveaux : scolaire, mineur, etc. Hermel Godbout, entraîneur adjoint, Rapides de Grand-Sault

C’est pour cette raison qu’il n’a pas hésité à s’associer aux Rapides, après le déménagement de la concession de Woodstock vers Grand-Sault, ce printemps.

Je n’étais pas sûr d’embarquer, surtout à mon âge , mentionne Monsieur Godbout, mais j’ai pensé que j’avais beaucoup à offrir avec mes connaissances et mon expérience. Je suis content d’avoir embarqué. Ces jeunes veulent apprendre et veulent monter au prochain niveau.

Les Rapides de Grand-Sault ont encore beaucoup de travail à faire pour s'améliorer. Mais les partisans demeurent patient. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Les Rapides n’ont que 5 victoires en 16 parties cette saison. Daniel Thériault, un partisan qui réside à Drummond, est réaliste.

Les Rapides jouent du beau hockey. Mais, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils gagnent le championnat cette année. C’est important qu’ils soient appuyés par la communauté. Daniel Thériault, partisan

Daniel Thériault est un partisans des Rapides. Il est heureux que la communauté encourage l'équipe. Photo : Radio-Canada/Gilles Landry

Mireille Beaulieu est de cet avis. Son conjoint et son fils avaient chacun leur abonnement saisonnier. Quand elle a eu l’occasion de voir un premier match, elle en a acheté un pour elle.

On n’a jamais vu ça à Grand-Sault, autant de gens réunis en une soirée à regarder un match de hockey , soutient madame Beaulieu. On regardait le Blizzard, à Edmundston et on se demandait d’où venait cet enthousiasme. Quand tu as une équipe chez toi, tu n’as pas le choix de devenir partisan.

Mireille Beaulieu dit n'avoir jamais rien vu de tel à Grand-Sault. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Le Blizzard, qui s’est installé au Centre Jean-Daigle en septembre 2017, a remporté le championnat des Maritimes à sa première saison. C’était la folie furieuse pour obtenir des billets et la plupart des matchs, après le temps des fêtes, ont été disputés à guichets fermés.

Jean-Simon Bélanger aime l'accueil que les partisans ont réservé aux joueurs. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Les joueurs aussi ont été conquis. Jean-Simon Bélanger, l’as marqueur, a même son fan-club dans les estrades.

Le meilleur marqueur de l'équipe, Jean-Simon Bélanger, a son fan-club lors des matchs locaux. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Les gens de ma pension sont vraiment cool, dit Bélanger. Je trouve ça le fun, c’est super plaisant. C'est une belle ville, c’est très accueillant, les gens sont super.

Bélanger peut comparer, car il jouait à Woodstock il y a deux ans. Les foules étaient beaucoup plus petites qu’à Grand-Sault.

Les Rapides de Grand-Sault attirent une moyenne de 1095 spectateurs par match au Centre E & P Sénéchal. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

En huit matchs, les Rapides attirent en moyenne 1095 spectateurs. Dans la communauté, les joueurs sont vite devenus des vedettes, comme le constate Antoni Matte, un attaquant des Rapides.

Antoni Matte (le numéro 15, en blanc) est l'une des recrues des Rapides. L'attaquant est originaire de Lincoln, au N.-B. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

S'ils savent que tu joues pour les Rapides , raconte Matte, ils vont tout le temps te saluer ou te dire un commentaire. C’est tout le temps le fun d’être reconnu dans une ville qui aime autant le hockey comme Grand-Sault.

Les joueurs espèrent maintenant retrouver le chemin de la victoire pour combler leurs partisans qui sont si fidèles. Le prochain match à domicile sera joué dimanche prochain.