Le conseil veut obtenir plus d’informations sur les différentes options possibles. L’administration municipale va préparer un rapport en ce sens.

Ça va être de regarder s’il est possible de conserver le bâtiment, si c’est possible de le vendre et à quelles conditions; ou la toute dernière option à considérer, ça va être la démolition du bâtiment. Guillaume Richy, directeur général de la municipalité de Val Rita-Harty