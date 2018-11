Howard Norman, le directeur des activités pour les parcs de Vancouver, dit que la Ville a beaucoup appris de cet hiver. « Je suis à l’aise de dire que nous sommes bien préparés », a-t-il affirmé mercredi lors d’une conférence de presse.

La directrice des activités routières pour la Ville, Erin Hess, s’est aussi voulue rassurante. « Dans l'éventualité de gelée, de conditions froides ou de neige, nous avons du personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors nous assignons les employés sur des tâches liées à la neige ou à la glace », a-t-elle dit.

Elle ajoute que le budget associé à la préparation en cas intempéries de 1,2 million de dollars.

La Ville précise avoir 8000 tonnes de sel dans ses stocks, soit le double de ce qu’elle avait en 2016. M. Norman mentionne aussi que la Commission des parcs a plus de 44 équipements pour déblayer les accès aux parcs, dont huit nouvelles machines depuis cette année.

Vancouver rappelle toutefois qu’elle ne s’occupe pas systématiquement de déblayer les rues dans les quartiers résidentiels et qu’elle priorise les artères principales et les routes d’urgence.

Les citoyens doivent prendre leurs responsabilités

Vancouver encourage également fortement les conducteurs à équiper leurs véhicules de pneus d’hiver et demande aux propriétaires de commerce et de résidences de déblayer les trottoirs devant chez eux au plus tard à 10 h, le lendemain matin suivant une chute de neige.