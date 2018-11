Un texte d'Angie Bonenfant

Il a lancé cette initiative en réaction aux compressions budgétaires dans les services en français annoncées par le gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario

Une des habitudes qu'on a comme francophone lorsque l'on travaille au gouvernement fédéral, c'est de laisser nos droits linguistiques à la maison , a lancé en entrevue François Charbonneau.

C'est un secret de polichinelle que connaissent bien tous les francophones de la région. Quand on se présente au gouvernement fédéral, trop souvent, on ne parle pas en français, on ne communique pas en français et on n'envoie pas de courriels à nos supérieurs en français.

M. Charbonneau invite tous les employés fédéraux francophones à faire volte-face. Il faut que les francophones exercent leurs droits linguistiques, a-t-il plaidé.

L'idée, simplement, c'est de respecter la loi. On a le droit de travailler en français au gouvernement fédéral, mais on le fait trop peu souvent , a-t-il critiqué.

On respecte l'intégralité de la loi, on ne prive personne de leurs droits à eux , a prévenu le professeur. C'est une manière de faire comprendre au gouvernement que ces décisions-là de sabrer le poste de commissaire aux services en français et de ne pas créer ce projet modeste d'université française à Toronto ne passent pas, car elles sont négatrices de la réalité française en Ontario.

Je vous invite à l'action! François Charbonneau, l'idéateur du zèle linguistique

M. Charbonneau a eu l'idée de cette initiative parce que trop souvent, dit-il, par gentillesse ou par générosité envers leurs homologues anglophones, les Franco-Ontariens choisissent délibérément de s'exprimer en anglais dans leur milieu de travail.

Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait des marches et des manifestations, mais tout le monde s'en fiche! On va devant les tribunaux, mais ça va prendre dix ans. Peut-être qu'on pourrait mettre une pression pour dire qu'on existe, on vous a fait l'honneur de ne pas exercer en tout temps nos droits linguistiques, maintenant on va le faire et vous allez voir ce que cela a comme conséquences , a-t-il plaidé.

C'est le temps de montrer qu'on a ces droits-là, qu'on y tient et qu'on ne doit pas les attaquer impunément. François Charbonneau, l'idéateur du zèle linguistique

M. Charbonneau espère que sa démarche fera réaliser leur erreur au premier ministre Doug Ford et à sa ministre déléguée des Affaires francophones. Il espère qu'ils entreprennent tous les deux une réflexion plus ambitieuse sur les droits des francophones en Ontario, notamment sur l'éducation postsecondaire.