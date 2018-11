Un texte de Nelly Albérola

La conclusion de ces études publiée dans le New England Journal of Medicine est sans appel : si les probiotiques ne font pas de mal, ils ne font pas de bien non plus.

Pendant plus de trois ans, 900 petits Canadiens et 1000 jeunes Américains admis aux urgences pour des diarrhées, coliques et vomissements, ont reçu soit un produit probiotique, soit un placebo, en plus du traitement habituel.

Il n’y a aucune différence entre les enfants qui ont reçu un probiotique et les autres. Dr Stephen Freedman, pédiatre à la tête de l’étude pancanadienne.

Les études se sont concentrées uniquement sur les enfants de 3 mois à 4 ans.

Six pédiatres au Canada et dix aux États-Unis y ont participé. Le Dr Stephen Freedman de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta a dirigé la recherche canadienne et codirigé l'étude américaine avec son homologue David Schnadower.

Pendant cinq jours, ils ont administré à la moitié des jeunes participants, des produits contenant du Lactobacillus rhamnosus R0011 et du L. helveticus R0052, deux probiotiques populaires dans les produits affirmant lutter contre la gastroentérite chez les enfants.

Après 14 jours, ils ont comparé l’état de santé de ces jeunes par rapport à ceux qui n’avaient pas reçu ce traitement supplémentaire.

L’inefficacité au prix fort

Ces études ont été menées pour répondre aux interrogations des parents.

« Tout ce que tu veux, c’est protéger ton enfant au maximum, rappelle Melanie Tibbetts, mère de deux enfants en bas âge. Quand un produit assure qu’il peut le garder en santé, tu vas vouloir l’acheter! »

Les vendeurs de produits probiotiques jouent sur cette inquiétude parentale. À la différence des médicaments, les industriels de probiotiques au Canada n’ont pas l’obligation d’apporter une preuve scientifique de l’efficacité de leur produit. « Les probiotiques sont plus réglementés comme de la nourriture, souligne le pédiatre Stephen Freedman. Les industriels peuvent affirmer des bienfaits non reconnus, car ces produits sont considérés comme bons en général. »

Or, plus un produit est dit de qualité, plus son prix augmente.

C’est vraiment très cher! Nous en avions pour 40$ le produit. Melanie Tibbetts, mère-utilisatrice de probiotiques.

Ces deux études ont été financées par les Instituts de recherche en santé du Canada et les Instituts américains de la santé (NIH), deux centres gouvernementaux indépendants.