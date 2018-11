Un texte de Jérôme Labbé

Ce projet de 700 millions de dollars sera érigé au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et de Bleury, sur un terrain laissé vacant depuis 10 ans.

Moussé par le promoteur immobilier Devimco, la société d'investissement Fiera Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, il a été baptisé « Maestria », un mot dérivé de l'italien, qui traduit une « habileté spectaculaire », selon Le Petit Robert.

Les premières maquettes seront présentées aux médias jeudi matin, mais le site web du projet – accessible en français, en anglais et en chinois – a déjà été mis en ligne.

Et il ne ménage pas les superlatifs. On y évoque « des panoramas inédits », qui pourront être admirés depuis « deux majestueuses tours en parfaite symbiose » pointant « vers la voûte céleste » et qui « vous entraînent au-dessus de la ville, presque en apesanteur ».

Maestria est présenté comme un projet immobilier « mixte », dont les unités de logement seront mises en vente dès le mois de février. Il comprendra plus de 1000 copropriétés (studios, condos de 1 à 3 chambres et penthouses) et 500 logements locatifs, dont la superficie variera de 300 à 2500 pieds carrés. Plus de 500 espaces de stationnement intérieurs seront aussi aménagés.

« Maestria Condominiums proposera un écrin élégant et chic », où l'on retrouvera aussi une salle d'entraînement de 4800 pieds carrés, une piscine intérieure semi-olympique vitrée, une piscine extérieure avec spa, un circuit thermal de bains et spa scandinave, une salle de golf virtuel, etc.

En outre, le projet sera équipé de deux skylounges superposés qui relieront les tours au 25e étage, « une véritable loge privée [surplombant] l'Esplanade des Festivals et la Place des Arts ». Cette passerelle, dit-on, sera « la plus haute jamais réalisée au Québec dans le cadre d'un projet résidentiel ».

La vue sur l'Esplanade des Festivals sera imprenable, promet-on. Photo : maestriacondos.com

Le volet commercial du projet prévoit pour sa part un rez-de-chaussée de 51 000 pieds carrés intégrant des restaurants, des cafés et des commerces de proximité, ainsi que l'aménagement d'une « placette extérieure » pour les commerces adjacents. « Cette placette pourrait accueillir des événements culturels », suggère-t-on dans le communiqué, ajoutant qu'il y aura aussi des espaces verts « pour favoriser la biodiversité urbaine ».

La construction devrait débuter à la fin de 2019... si les promoteurs reçoivent le feu vert des autorités.

Un coup de marketing?

Joint par Radio-Canada mercredi, le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dit « surpris » par la façon de faire des promoteurs.

Car le projet n'a pas encore été présenté aux instances, a fait savoir son directeur des communications, Youssef Amane, qui a évoqué « un coup de pub », « un coup de marketing ».

« Ils font tout à l'envers », a-t-il déploré, soulignant qu'avant de recevoir l'aval de l'arrondissement de Ville-Marie, le projet devra être soumis à son comité consultatif d'urbanisme (CCU).

L'administration n'est ni pour ni contre, a affirmé M. Amane. Mais elle devra avant toute chose s'assurer que le projet respecte les règles d'urbanisme, a-t-il insisté. « De toute façon, un projet de cet ampleur peut toujours être appelé à connaître des modifications en cours de route. »

Aucune salle de spectacle en vue

La porte-parole du Partenariat du Quartier des spectacles, Marie Lamoureux, indique que son organisation n'est pas impliquée dans le projet. Mais à sa connaissance, le site ne fera pas place à une nouvelle salle de spectacles.

« Ce n’est pas de notre mandat ni de notre juridiction de déterminer les projets immobiliers qui se développent dans le Quartier des spectacles. Ceci relève de la Ville de Montréal; c’est elle qui délivre les permis et analyse la faisabilité et les normes municipales », rappelle-t-elle.

Des espaces à louer pourraient néanmoins être utilisés pour y installer des studios d'enregistrement ou encore des locaux à vocation culturelle, a fait valoir Serge Goulet, président de Devimco.

Dans tous les cas, les nostalgiques du Spectrum ne seront pas oubliés. « Afin de rappeler les beaux jours de ce lieu mythique, nous prévoyons intégrer des éléments remémorant cette époque, tels qu'une collection d'archives du Spectrum », a précisé Normand Bélanger, PDG du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Un secteur en ébullition

Conçues en collaboration avec la firme d'architectes Lemay, les deux tours de Maestria seront parmi les plus hautes de Montréal. Leur hauteur exacte n'a pas été précisée, mais elles « domineront complètement l'horizon », indique-t-on sur le site web du projet.

Le record est actuellement détenu par le 1000 de La Gauchetière et ses 51 étages, qui mesurent un peu plus de 200 mètres. Le constructeur Broccolini entend toutefois construire pour 2022 une tour de 56 étages baptisée « Victoria sur le parc », qui sera érigée au 700 rue Saint-Jacques, en lieu et place d'un stationnement situé près du square Victoria.

Des équipes installaient des panneaux annonçant l'avènement du nouveau projet immobilier sur le site de l'ancien Spectrum, mercredi. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Le Maestria s'ajoutera aux nombreux projets en cours dans le secteur, comme : la réfection en cours de l'Esplanade de la Place des Arts; la construction de l'îlot Balmoral; celle du Carré Saint-Laurent, qui accueillera le Centre d'histoire de Montréal; le chantier de l'îlot Clark; les rénovations majeures prévues au Musée d'art contemporain (MAC) l'an prochain; et l'érection projetée par le groupe Canvar du « Smith », une tour de 35 étages qui abritera des condos, un hôtel et des commerces sur le site de l'ancien jardin Domtar.

Des partenaires en moyens

Les promoteurs de Maestria sont parmi les joueurs immobiliers les plus importants au Québec.

Devimco, dont le siège social est à Brossard, est notamment derrière le Quartier Dix30, le futur centre-ville de Longueuil, le Square Children's (sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, où un projet d'école primaire a été abandonné), plusieurs projets résidentiels et commerciaux sur la Rive-Sud et dans Griffintown ainsi que la revitalisation du célèbre club sportif MAA. À elle seule, la compagnie est responsable de la vente du tiers de tous les condos neufs du centre-ville de Montréal en 2017.

Fiera Immobilier, pour sa part, gère des actifs évalués à environ 3 milliards de dollars, dont 600 millions au Québec. Mais la société fait partie d'une entité beaucoup plus grande, Fiera Capital, dont les actifs se chiffrent à près de 150 milliards de dollars.

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ compte quant à lui 46 projets en développement d'une valeur de 2,9 milliards de dollars, en plus de 50 immeubles déjà construits et 2 millions de pieds carrés de terrain. C'est lui qui avait acquis le terrain du Spectrum après la fermeture de celui-ci, en 2007.

Un sentiment de déjà-vu

En 2012, un projet similaire à celui d'aujourd'hui avait été lancé par le Fonds et Canderel, une autre société spécialisée dans le développement résidentiel et commercial. Deux tours de bureaux de 30 étages environ devaient être construites.

Le projet de la firme Canderel et du Fonds de solidarité FTQ prévoyait la construction de deux tours de bureaux sur le site de l'ancien Spectrum. Photo : Lemay Architectes

Le projet était encore vivant l'an dernier, mais Canderel, qui souhaitait trouver un locataire majeur avant d'amorcer les travaux, peinait toujours à trouver la perle rare.

Radio-Canada, par exemple, aurait pu y déménager ses bureaux, mais le diffuseur public a finalement décidé de se tourner vers Broccolini pour construire un nouvel édifice dans son stationnement, au coin de l'avenue Papineau et du boulevard René-Lévesque.

Canderel s'est finalement retiré du projet, à la suite de quoi le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'est tourné vers Devimco.