C’est à l’âge des premiers émois que la question d’une relation saine commence à se poser. Carmen Trudeau, élève de 8e année, reconnaît qu’à son âge « beaucoup de personnes commencent à avoir des relations amoureuses ».

C’est la raison qui pousse la Croix-Rouge à organiser ce congrès afin de montrer comment entretenir des relations positives et fortes entre pairs et prévenir la violence au sein des couples.

« Les jeunes commencent leur vie amoureuse et nous voulons qu’ils puissent le faire de façon saine. S’ils vivent des cas de violence dans leurs relations amoureuses, ils peuvent commencer à en prendre conscience et à connaître les caractéristiques d’une relation malsaine grâce à ce programme », explique Mallory Shack, conseillère en formation à la Croix-Rouge.

Avec des participants venus de 21 écoles, l’organisme veut former des relais dans les écoles pour faciliter le dialogue entre pairs.

« On sait que les jeunes ont davantage tendance à s’adresser à leurs pairs. C’est important qu’ils puissent s’adresser à d’autres jeunes qui puissent les soutenir », explique Mallory Shack.

Une dynamique que vit déjà Robyn Koein, une élève de 10e année qui a assisté à la conférence. « J’ai des amies qui commencent à entrer dans des relations de couple et elles viennent me voir quand elles ont des problèmes. J’essaie de les aider du mieux que je peux », raconte-t-elle.

« La formation se concentre sur les moyens de créer une relation saine, avec une gestion des conflits et la façon de communiquer, en gardant à l’esprit que les moyens technologiques sont devenus une part importante des interactions », explique Mallory Shack.

« Les conflits arrivent surtout en raison de messages textes, confirme Robyn Koein. C’est souvent sujet à interprétation. Je conseille souvent à mes amies d’attendre le lendemain pour pouvoir en discuter de vive voix avec la personne. »

Pour Mallory Shack, l’important est de donner aux jeunes les outils pour repérer les caractéristiques d’une relation malsaine et libérer les victimes de la culpabilité.

« Il peut s'agir de violences émotionnelles, physiques ou sexuelles. Lorsqu'on a un amoureux ou une amoureuse qui commence à nous traiter d’une façon qui nous isole, ou nous éloigne de nos amis et de notre famille, ou nous pousse à des comportements malsains, il faut comprendre que ce n’est pas de notre faute », explique-t-elle.

Rhianna Holter-Ferguson, étudiante et bénévole à la Croix-Rouge, est venue témoigner au congrès.

« J’ai participé à un programme similaire lorsque j’étais à l’école secondaire, et j’ai aimé pouvoir apprendre des choses et mieux comprendre les problèmes. Mieux on les comprend, mieux on peut aider les autres et s'aider soi-même », raconte-t-elle.

Robyn Koein est satisfaite des informations qu’elle a pu apprendre au cours du congrès.

« J’ai appris quoi dire et comment m'exprimer. Je comprends un peu mieux les situations même si je ne les ai pas vécues personnellement. Je comprends mieux l’origine des problèmes et les frustrations que cela peut engendrer », affirme-t-elle.

Avec des informations de Patrick Foucault