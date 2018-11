Trois personnes ont été tuées par balles dimanche au cours de ces mobilisations contre la corruption et contre le pouvoir en place, selon la police nationale d'Haïti (PNH), alors que l'opposition évoque un bilan de 11 tués dans l'ensemble du pays.

Depuis, écoles, commerces et entreprises privées sont restés fermés dans les principales villes à la suite d'un appel à la grève générale lancé par l'opposition.

D'ordinaire encombrée d'embouteillages, la capitale Port-au-Prince était encore désertée mercredi matin par ses habitants, dont peu se risquent à sortir dans la rue pour vaquer à leurs activités.

« C'est seulement quand les rues sont vides que les politiciens commencent à voir qu'il y a un problème », se désole Alix Bernardin, 27 ans, habitant un quartier populaire de la capitale. « Trop de sang a coulé dans le pays, il faut que [le président] Jovenel parte. »

On n'en peut plus de vivre comme ça, frustrés, parce qu'on sait bien comment les gens vivent à l'étranger. Nous, on n'a pas d'eau potable, d'hôpital, de logement. Jean Junior, 30 ans

Il estime que le président ne fait que « des promesses qu'il ne tient pas. »

Si la police patrouille dans les principaux axes de la ville et stationne dans les principaux carrefours, plusieurs routes restent bloquées par des barricades enflammées. Des tirs répétés résonnent en divers quartiers de l'aire métropolitaine, alimentant l'angoisse de la population.

Dans la commune la plus aisée de l'aire métropolitaine, Pétionville, les deux seules stations d'essence ouvertes ont été prises d'assaut par des chauffeurs de motos-taxis inquiets de ne pouvoir se réapprovisionner.

« Nous sommes toujours dans l'après » manifestation, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police nationale haïtienne, Gary Desrosiers.

« Nous restons sur le terrain pour assurer la protection de tout le monde », a-t-il ajouté.

Depuis la tenue de la manifestation, le président Jovenel Moïse ne s'est pas exprimé sur la situation du pays.

Une allocution devait être diffusée à la télévision d'État mardi, mais plusieurs heures après l'annonce du ministère de la Communication, seul un message d'excuse a défilé sur les écrans pour annoncer le report du discours.

« Nous avons connu des défaillances techniques », a expliqué mercredi matin Emmanuel Jean-François, conseiller du président joint par téléphone.

« Nous allons prendre toutes les dispositions pour que cela soit diffusé ce matin », a-t-il ajouté sans préciser l'horaire.

Ce raté en communication a été largement critiqué sur les réseaux sociaux, certains citoyens refusant de croire à un problème technique, d'autres déplorant une incompétence de la présidence.

Le président d'Haïti Jovenel Moise et son épouse Martine, et le premier ministre Jean-Henry Ceant Photo : The Associated Press/Dieu Nalio Chery