Au terme de pourparlers, le Front et l’Association des communautés francophones d’Ottawa ont décidé d’unir leurs forces pour mobiliser encore plus de gens dans le cadre d’une manifestation.

[...] la manifestation du 23 novembre est repoussée afin de mieux préparer celle du 1er décembre et de mieux accommoder les gens qui travaillent. La communauté franco-ontarienne y sera plus nombreuse, et plus forte! , peut-on lire dans un communiqué envoyé par le FPIFO mercredi.

D’ici le 1er décembre, le Front invite les manifestants à un atelier de confection de pancartes le 23 novembre au Centre universitaire Jock Turcot.

Un appui du maire d'Ottawa

Par ailleurs, le maire d'Ottawa, Jim Watson, ainsi qu'une poignée d'élus municipaux ont interpellé mercredi la ministre Caroline Mulroney sur l'abolition du Commissariat aux services en français.