Ces nouvelles chambres, en fonction depuis le 27 juin dernier, ont déjà reçu 212 mamans, leur bébé et leur famille.

Elles ont été regroupées au cinquième étage du centre hospitalier avec tous les services liés à la naissance.

Ce projet a nécessité un investissement de 2 millions de dollars.

Une salle de naissance de la nouvelle maison des naissances de l'hôpital de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Pascale Benoît, infirmière-chef à l'unité mère-enfant de Val-d'Or, explique que plusieurs partenaires ont participé à la réussite du projet.

En collaboration avec le projet Coeur d'enfant, on a beaucoup de partenaires, dont la fondation, qui a beaucoup aidé aussi à mettre la beauté et à mettre les chambres le plus douillètes possible , dit-elle.

Chaque année, plus de 600 femmes accouchent à Val-d'Or.