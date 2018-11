Le conseil de bande de cette réserve, située à environ 230 kilomètres de Saskatoon, leur demande de partir d’ici le 9 janvier prochain, après des années de vie dans la communauté.

Au total, 9 familles ont reçu des lettres d’expulsion le 9 novembre dernier.

Des Autochtones non inscrits

Ceux qui sont sommés de partir sont des Autochtones enregistrés dans des bandes autres que la Première Nation de Fishing Lake.

Certains résident dans des maisons où vivent des membres de leurs familles depuis des générations et ont des membres de leurs familles enregistrés dans la communauté.

C’est le cas de Celina Quewezance, dont la mère appartient à la Première Nation de Fishing Lake. Pourtant, elle est inscrite dans la réserve de son père, la Première Nation de Yellowquill.

Le plus dur, c'est que mes enfants vont perdre leurs terres ancestrales. Celine Quewezance, résidente de la Première Nation de Fishing Lake

Elle vit dans la maison que ces grands-parents lui ont léguée depuis octobre 2015.

Manque de logements

Le chef de la réserve, Derek Sunshine, explique que le conseil de bande a décidé d’expulser les Autochtones non inscrits dans sa Première Nation pour accommoder les membres de la bande.

« Nous avons un manque de maisons dans notre communauté et nous avons des membres de notre bande qui veulent des logements. Nous ne pouvons pas les accommoder. Notre priorité est d’accommoder nos membres », tranche-t-il.

Cependant, Celina Quewezance affirme qu’elle a fait une demande pour devenir membre de la Première Nation de Fishing Lake, mais que celle-ci accumule de la poussière dans les coffres du bureau du conseil de bande.

Compétence autochtone

Le gouvernement fédéral indique que les disputes liées à des expulsions dans les Premières Nations relèvent du chef de bande et de son conseil.

« Les Premières Nations sont responsables de l’attribution et de la gestion des logements situés dans les réserves. En cas de conflits concernant la location et les expulsions, la protection des locataires vivant dans des réserves serait déterminée par les règlements ou politiques établis par le chef et le conseil ou l’administration de la bande », déclare le porte-parole du ministère des Services aux Autochtones Canada, William Olscamp, dans un message envoyé à Radio-Canada.

Mobilisation

Les familles ne savent pas où aller d'ici le 9 janvier.

Elles ont adressé des lettres au chef et à ses conseillers pour leur demander de revenir sur cette décision. Les personnes qui ont été expulsées vont se réunir le dimanche 25 novembre. Ils invitent le chef Sunshine et ses conseillers à venir les rencontrer.

Les familles promettent de ne pas baisser les bras parce qu'elles se battent pour l'avenir de leurs enfants.

Elles comptent porter plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.