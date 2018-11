Un texte de Marlène Joseph-Blais

L'accident le plus grave s'est produit entre deux véhicules qui circulaient en direction est sur le boulevard Pierre-Ouellet vers 8 h 50.

Une conductrice a été légèrement blessée dans la collision. La circulation a été interrompue pendant une heure sur le boulevard.

Les autres accidents n'ont pas fait de blessé.

Adapter sa conduite

L'agent d'information Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec affirme que la plupart de ces collisions ont été causées par une conduite mal adaptée aux conditions routières.

C'est à l'être humain d'être plus intelligent que Mère Nature. Hugues Beaulieu, agent d'information, Sûreté du Québec

« Ce n'est pas la météo qui est derrière le volant des automobiles, c'est un être humain. C'est à l'être humain d'adapter sa conduite aux conditions atmosphériques, donc ralentir, prévoir à l'avance d'arrêter », précise-t-il.

Pour éviter de tels accidents, les conducteurs devraient circuler moins rapidement sur le réseau routier.

« Idéalement, partir un peu plus tôt, s'assurer de dégager nos vitres pour éviter d'être un igloo mobile et prévoir plus de temps pour arrêter, une plus longue distance », rappelle Hugues Beaulieu.