Un texte d'Aminata Yade

Maria Santos est une ancienne sans-abri, devenue bénévole. Depuis 2015, elle se consacre à ceux dont la rue est encore le refuge. Elle a rejoint Ve'ahavta, une organisation juive de North York où, avec d’autres volontaires, elle prépare des repas chauds qui sont ensuite redistribués aux alentours de Toronto.

Maria Santos (à gauche), la coordonnatrice des programmes, est en train de préparer des repas chauds pour les sans-abri. Photo : Radio-Canada/Talia Ricci

J’ai été sans-abri dans ma vie, plusieurs fois en fait. Maria Santos

Cette cause, elle y tient. La rue est une jungle urbaine, dit-elle, où la violence est gratuite et où l’ignorance des passants règne en maître.

Les gens sont occupés par leur propre vie, dit-elle, ils ne prennent pas vraiment une minute, parfois, pour réfléchir à ce que quelqu'un vit.

Une reconstruction difficile

Où dormir, où manger, où se doucher? Des questions que Maria Santos s’est posées tous les jours, comme ces 5000 sans-abri recensés (d’après les estimations de 2013) à Toronto.

La solidarité d’autres itinérants l’a entre autres aidée à s’en sortir. Aujourd’hui, elle se réinsère petit à petit grâce au programme de boîtes-repas, qui propose des stages aux personnes en situation de pauvreté.

Quand on a vécu ces épreuves, il faut parfois du temps pour se remettre sur pied. Maria Santos, coordonnatrice des programmes

Pour elle, ce programme est une nouvelle étape dans la création de nouvelles possibilités .

Une équipe bien rodée

Avec ces repas, Ve'ahavta offre aussi des chaussures, des articles de toilette et des vêtements d’hiver. Six jours par semaine, Ryan Balser et des bénévoles assurent la livraison.

C’est une excellente occasion de constater qu’il reste encore de bonnes choses dans le monde, que les gens prennent soin les uns des autres. Ryan Balser, travailleur de proximité pour Ve'ahavta

Ed vient depuis moins de deux mois s’approvisionner à Ve'ahavta. Il dit qu'il a actuellement un logement, mais pourrait se retrouver à la rue du jour au lendemain. Il se dit heureux de connaître les organismes qui proposent de l'aide. Cela fait une grande différence.

Ed vient depuis deux mois à Ve'ahavta. Il a reçu un repas et un nouveau manteau d'hiver. Photo : Radio-Canada/Talia Ricci

Oubliés par les gouvernements

Gaetan Héroux est militant pour la coalition anti-pauvreté de l’Ontario. Il œuvre depuis 30 ans pour les itinérants qui sont, à son avis, de plus en plus nombreux.

Le monde souffre , dit-il.

Tout le monde a le droit au logement, tout le monde a le droit de manger. La charité, c’est bien, mais ça ne règle pas le problème , selon lui.