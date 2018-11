Un texte de Valerie-Micaela Bain

Assise seule dans son bureau de Griffintown, Ashwaq Al-Hashedi sent une tristesse profonde l'envahir d'un seul coup. C'est chaque fois la même chose, suffit d'un appel téléphonique pour la mettre dans cet état. Cette fois, c'est son père qui appelle du Yémen pour prendre des nouvelles de la famille. Elle ravale ses larmes. « J'ai mal. J'ai de la difficulté à aller de l'avant après chaque appel ».

Ashwaq Al-Hashedi est arrivée au Québec en 2012 pour poursuivre ses études à l'Université McGill. Elle n'est pas retournée dans son pays d'origine depuis 2013 pour des raisons de sécurité et elle est constamment habitée par un sentiment de culpabilité et d'impuissance. « Je n'arrive pas à profiter de la vie parce que les besoins de base de ma famille auxquels tout le monde a droit ne sont même pas comblés. »

La vie ne tient qu'à un fil dans ce pays le plus pauvre du Moyen-Orient depuis que la guerre s'y est installée. Les bombardements se succèdent et une famine menace 12 des 28 millions d'habitants.

Un conflit meurtrier La guerre civile au Yémen a débuté lorsque les Houthis, un groupe rebelle, ont pris le contrôle de la capitale Sanaa et chassé le président au pouvoir Abdrabbuh Mansour Hadi. Les Houthis ont ensuite tenté de prendre le contrôle du pays. L'Arabie saoudite s'en est mêlée, craignant que les Houthis soient soutenus par les pouvoirs chiites de l'Iran. Appuyée par une coalition de pays arabes majoritairement sunnites, l'Arabie saoudite a commencé des bombardements au Yémen au en 2015. À ce jour, le conflit a fait plus de 9000 morts et près de 6000 d'entre eux sont des civils. Puis il y a le blocus. L'Arabie saoudite a resserré les ports d'entrées vers le Yémen parce qu'elle accuse l'Iran d'y faire passer clandestinement des armes destinées aux rebelles Houthis. Conséquence: la nourriture se fait rare et près de deux millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère.

Penser aux autres qu'on a laissés derrière

Ashwaq Al-Hashedi est stagiaire postdoctorale, mais cette femme de 40 ans est dentiste de formation. Pour pouvoir pratiquer sa profession ici, il lui faudrait retourner aux études, un scénario qu'elle ne peut envisager parce que c'est elle qui paie le loyer de ses parents et de sa fratrie au Yémen.

« Je ne peux pas penser à moi, à ma carrière, ni à mon futur et laisser tomber ma famille », dit Ashwaq Al-Ashedi

Akram Alolofi est arrivé au Québec il y a moins d'un an. Il tente de subvenir aux besoins de sa petite famille, en plus de vouloir aider ses compatriotes yéménites restés sous la guerre. Photo : Radio-Canada

Akram Alolofi se fait aussi du mauvais sang pour ses proches. L'ingénieur informatique de 37 ans est arrivé au Québec par le chemin Roxham en décembre 2017 avec ses deux garçons, âgés de 7 et 4 ans, et son épouse. Cette dernière a depuis accouché de jumeaux qui ont aujourd'hui six mois. Akram Alolofi espère obtenir le statut de réfugié.

Lorsqu'on entre dans leur logement, on comprend que l'emploi de chauffeur Uber d'Akram couvre de justesse leurs frais de subsistance. Il n'y a qu'un seul fauteuil de fortune au salon, pas de table ni de chaises dans la cuisine. Akram Alolofi se fait tout de même un devoir d'aider des gens démunis qu'il ne connaît même pas.

Il arrive que nous devions acheter certaines choses pour nos enfants, mais nous nous disons plutôt : "non, nous nous contenterons de ce que nous avons. Envoyons cet argent au Yémen, ils en ont plus besoin que nous." Akram Alolofi

Tous les mois, il organise une collecte auprès de ses amis: chaque don de dix dollars permet à une famille yéménite de recevoir du pain pour un mois.

« Cette collecte est insuffisante pour aider tout le monde, mais au moins nous ne restons pas là, les bras croisés. C'est déjà mieux que de ne rien faire », dit Akram Alolofi.

Une soirée-bénéfice à Montréal

Les membres de la communauté yéménite à Montréal se retrouvent au restaurant Mazbi, le seul à servir de la cuisine du Yémen dans la métropole, afin de partager un moment de culture commune. Photo : Radio-Canada

Aswaq Al-Ashedi et Akram Alolofi ne sont pas les seuls à multiplier les initiatives pour les victimes de la guerre au Yémen. Par un dimanche de novembre, un groupe de gens sont réunis au Mazbi, seul restaurant yéménite de Montréal. Leur but: organiser un repas-bénéfice le 9 décembre prochain.

Ils sont d'origine éthiopienne, mexicaine, mohawk, palestinienne, russe et yéménite et ont tous à coeur d'aider le Yémen. Assis autour d'une table, ils discutent de l'évènement. Il y aura un repas traditionnel, de la musique et une présentation du conflit. Les profits serviront à acheter des denrées de base. « Trente dollars peuvent nourrir une famille pendant un mois », explique Christine Ghawi d'origine palestinienne et [notre but est] d'aider autant de familles que possible et aussi de commencer un mouvement anti-guerre ici parce qu'on ne voit rien, il n'y a pas de manifestations, il n'y a pas vraiment d'expo médiatique. »

Nail Salem, propriétéraire du Mazbi insiste sur l'urgence d'agir puisque des milliers de familles n'ont rien à manger ni à boire et vivent sans électricité ni accès à internet ou à des soins de santé.

Cet élan de solidarité redonne espoir à Akram Alolofi. « Je suis content que ces gens soient conscients de ce qui se passe au Yémen et qu'ils essaient d'aider », dit Akram les yeux embués. Ashwaq Al-Hashedi se sent ragaillardie, « ce n'est que le début, nous n'allons pas nous en arrêter là. »

Au-delà du succès de leur repas-bénéfice, leur plus grand souhait demeure le retour de la paix au Yémen.