L'enquête, qui s'appuie sur des données des Nations unies, parvient à la conclusion que 84 700 enfants souffrant de malnutrition aiguë ont peut-être perdu la vie entre avril 2015 et octobre 2018.

« Nous sommes horrifiés que quelque 85 000 enfants au Yémen aient pu mourir des conséquences de la faim extrême depuis que la guerre a commencé », écrit Save the Children dans un communiqué.