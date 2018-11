Un texte de René Landry

Le PDG d'Énergie NB, Gaëtan Thomas, a d'ailleurs l'intention de faire le tour de la province, dès janvier prochain, pour tenter de convaincre la population et les municipalités de la nécessité d'élargir les droits de passage. Je vais commencer une discussion avec les leaders municipaux locaux pour voir comment on peut travailler avec la population pour élargir nos droits de passage sans causer trop de résistance , explique M.Thomas.

Le PDG d'Énergie NB, Gaëtan Thomas, veut réduire la menace des arbres qui peuvent tombent sur les fils. Photo : Radio-Canada

Durant les deux dernières semaines, plusieurs régions, notamment dans la Péninsule acadienne, ont subi des pannes de courant causées par des arbres ou des branches tombés sur des lignes électriques.

On a des droits de passage pour la distribution qui sont à peu près six mètres, une vingtaine de pieds, alors dix pieds de chaque côté, indique-t-il. Quand tu as des arbres de 30 ou 40 pieds qui tombent sur les lignes, même si on maintient nos droits de passage, ça ne règle pas les problèmes pour les arbres qui sont à l'extérieur de ce droit de passage. Les lignes de transport, dans les tempêtes précédentes, en général, la performance a été vraiment bonne parce que les droits de passage pour les lignes de transport sont de 60 pieds.

Gaëtan Thomas explique qu'une interruption causée par un arbre qui tombe sur une ligne peut parfois nécessiter des travaux de réparation d'une durée de quatre à six heures, pour un seul client.

Protéger la beauté

Le maire du Village de Bertrand, Yvon Godin, demeure perplexe devant les intentions d'Énergie NB.

Je suis vraiment conscient qu'il faut essayer de trouver une solution parce que, de plus en plus, on est affectés par des pannes, reconnaît-il. Mais, de faire accepter par les citoyens le fait qu'on veuille élargir le droit de passage, comme maire de la municipalité, je vois des contraintes. La beauté du village passe aussi par les boisés qu'on a.

Yvon Godin, maire de Bertrand, N.-B. Photo : Radio-Canada/René Landry

Le PDG d'Énergie NB admet qu'il ne sera pas simple de convaincre la population, notamment parce que beaucoup de gens sont très attachés à leurs arbres. Il veut malgré tout étayer ses arguments.

Quand on a des vents de l'envergure de ceux qu'on a eus dans les deux dernières semaines... Le sol n'était pas gelé, il était très mou. Il y a eu des précipitations d'à peu près de 50 à 75 millimètres. Alors, pour les clients qui se demandent ce qui va arriver quand, à la fin du mois de janvier, pendant les grosses tempêtes... Normalement au mois de janvier, il y a deux ou trois pieds de neige, le sol est gelé. On ne voit pas les arbres se déraciner. On voit des arbres qui cassent, des branches qui cassent. Pourvu que la neige ne soit pas mouillée, nos infrastructures n'ont aucun problème. Les conditions les plus difficiles, c'est quand il y a un sol mou avec de grands vents ou une accumulation de glace comme on a eue dans la tempête du verglas [en janvier 2017].

Le vent a soufflé tellement fort lors des récentes tempêtes qu'il a déraciné des arbres, comme ici à Caraquet Photo : Gracieuseté Julie D'Amour-Léger

Le maire de Bertrand comprend bien le dilemme d'Énergie NB. Il souhaite d'ailleurs discuter de solutions.