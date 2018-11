Un texte de Jonathan Lavoie

« Il y a près de 30 % des gens qui n’ont pas d’avis sur le sujet, ce qui peut paraître un peu étonnant parce qu’on en a parlé beaucoup », commente Charles Breton, directeur de la recherche chez Vox Pop Labs et auteur d'une vaste étude postélectorale.

C'est d'autant plus surprenant selon lui parce que la construction d'un lien routier entre Québec et Lévis coûtera plusieurs milliards de dollars en fonds publics.

« C’est un enjeu qui est régional, mais au final, c’est un enjeu où il va y avoir beaucoup d’argent investi, ce n’est pas un petit projet donc ça m’étonne. »

Dans les jours qui ont suivi les élections du 1er octobre, Vox Pop Labs a demandé à plus de 8000 personnes si elles approuvaient la construction d’un troisième lien routier, un pont ou un tunnel, dans la région de Québec.

À l’échelle du Québec, les opinions sont partagées, avec une légère tendance en faveur du projet.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Appuis par régions et circonscriptions

Plus on se rapproche de la grande région de Québec, plus les répondants ont une idée claire sur ce projet qui fait la manchette régulièrement depuis des mois.

Le troisième lien récolte une majorité d’appuis en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. Moins de 5 % des répondants ne prennent pas position. L’appui au projet s’étend aussi dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

À l’échelle des circonscriptions, les résultats sont plus tranchés. Les répondants de Taschereau et Vanier-Les Rivières sont largement opposés au troisième lien.

Plus on s’éloigne du centre toutefois, plus les appuis sont forts. Ils dépassent 70 % dans le nord de la couronne de Québec et 80 % sur la Rive-Sud, dans Lévis et Bellechasse.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Il y a une opposition très claire au centre de Québec [et un] appui clair, sans équivoque, dans Lévis et Bellechasse. Charles Breton, directeur de la recherche chez Vox Pop Labs

Appuis selon l’allégeance politique

Enfin, l’étude de Vox Pop Labs a aussi mesuré l’appui au troisième lien selon l’allégeance politique des répondants.

Sans surprise, une majorité (54 %) des électeurs de la CAQ sont en faveur et la tendance s’inverse du côté de Québec solidaire, avec une majorité (57 %) de leurs électeurs qui s’y opposent.

Les partisans du Parti libéral sont les plus indécis, dans une proportion de 38 %.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)