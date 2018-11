Un texte de Margaud Castadère

L’industrie serait d’une certaine envergure. Mais pour qu’elle se développe, il faut qu’elle soit rentable , assure le professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste des questions énergétiques.

Présentement, la seule production de gaz naturel dans l’est du Canada se situe au large de la Nouvelle-Écosse, et les réserves sont en train de s’épuiser.

Un gazoduc se rend présentement de l'île de Sable (au large de la Nouvelle-Écosse) jusqu'à Boston. Photo : Radio-Canada/Troy Poirier

Ce qui pourrait favoriser la production du gaz naturel au Nouveau-Brunswick, c’est qu’il y a un gazoduc qui va de l’Île de Sable jusqu’à la Nouvelle-Angleterre. C’est en service depuis une vingtaine d’années. Mais le rythme de production baisse. Et on n’a pas trouvé une quantité de gaz suffisant pour compenser la réduction à la suite de l’épuisement des réserves , explique M. Bernard.

Le site d'exploitation de gaz naturel de Penobsquis, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Donc s’il y avait du gaz en quantité assez importante dans son sous-sol, le Nouveau-Brunswick aurait immédiatement le marché, estime l’économiste.

Il y aurait un marché naturel, car on a déjà l’infrastructure pour aller livrer le gaz là où est le marché. Jean-Thomas Bernard, professeur d'économie à l'Université d'Ottawa

Les zones en rouges sont celles où il y a des bassins évalués avec des ressources avérées ou supposées de gaz de schiste. Le bassin du Nouveau-Brunswick est une ressource supposée. Photo : Radio-Canada/Troy Poirier

Lever le moratoire pour explorer

Selon lui, lever le moratoire sur la fracturation hydraulique dans la province permettrait de déterminer les niveaux de coûts et volumes de gaz disponibles, même si cela demeure une décision gouvernementale.

Le gouvernement doit prendre en considération non seulement la rentabilité potentielle de l’industrie et les redevances qu’il pourrait en tirer. [...] Mais il doit aussi prendre d’autres facteurs en compte comme l’impact environnemental et la coopération des premières nations , expose Jean-Thomas Bernard.

Celui-ci nuance quant aux revenus potentiels que la province pourrait tirer de l’exploitation de cette ressource. Il ne faut pas penser qu’il y aura beaucoup de revenus disponibles pour la province. [...] C’est aux entreprises de prendre des risques et de voir si on peut produire à un coût rentable.

Avec les informations de Wildinette Paul et Gabriel Garon