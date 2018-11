À 156 reprises, des navires ont visité la capitale en 2018. De ce nombre, 8 navires en étaient à leur première visite.

La ville de Québec a par ailleurs reçu le prix du meilleur port du marché Canada-Nouvelle-Angleterre.

Un honneur qui s'ajoute à celui de meilleure destination croisières États-Unis-Canada 2018 et d'avoir terminé au 3e rang comme meilleure destination croisières au monde. Ce prix est attribué sur la base d'évaluations et de commentaires de croisiéristes sur la réputée plateforme web cruisecritic.com, qui enregistre chaque mois six millions de visites.

Selon une étude réalisée en 2017, les retombées touristiques pour la ville de Québec sont évaluées à 106 millions de dollars , dont 30 millions en dépenses des passagers.