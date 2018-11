La pianiste montréalaise ainsi que la chanteuse Melody Gardot, la diva Dianne Reeves, le groupe Pink Martini et le guitariste-compositeur-interprète George Benson seront les têtes d'affiche de cette édition anniversaire.

Alexandra Stréliski, qui s’est produite pour la première fois au Festival en 2013, a récemment lancé son deuxième album :Inscape. Son premier album Pianoscope a généré plus de 15 millions d'écoutes sur Internet et sa musique néo-classique a séduit le réalisateur Jean-Marc Vallée, qui a utilisé plusieurs de ses compositions dans les films et les séries télé qu’il a tournés.

Dianne Reeves et George Benson sur scène

Chanteuse, mais aussi pianiste et guitariste, l’Américaine Melody Gardot fera à nouveau résonner sa voix sur la scène montréalaise. Autre habituée du Festival, la chanteuse de jazz Dianne Reeves y interprètera notamment les titres de son dernier album Beautiful Life.

Georges Benson Photo : Getty Images/Photo by Valery Hache

Véritable légende de la guitare jazz, George Benson, notamment connu pour son succès Give Me the Night, reviendra enflammer la scène du Festival, 30 ans après sa première prestation. La chanteuse soul de Nashville, Kandace Springs, assurera la première partie.

Le Festival annonce aussi la venue du groupe Pink Martini, qui interprètera ses succès de ces 20 dernières années ainsi que les chansons de leur dernier disque Je dis oui!, et du saxophoniste québécois Yannick Rieu pour un concert inédit où il jouera des morceaux du grand saxophoniste de jazz John Coltrane.

La chanteuse China Forbes, du groupe Pink Martini Photo : AFP/VALERY HACHE

À noter également les participations du Joshua Redman Quartet et, pour la première fois, de Steve Gadd Band, le groupe du batteur Steve Gadd, qui a notamment joué avec Eric Clapton et Paul Simon. Rodrigo Amarante, connu pour avoir composé la chanson du générique de la série Netflix Narcos, fera aussi entendre sa voix et ses mélodies brésiliennes au public du festival. La vente des billets débutera le 23 novembre à midi.