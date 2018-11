Elles estiment qu’à cause de ces restrictions, la mise en place du service sera ralentie.

Le copropriétaire de Donnelly Group, Damon Holowchak, qui possède de nombreux pubs à Vancouver, pense que les services de transport avec conducteurs fonctionnent bien quand il y a peu de restrictions. « On dirait que personne du gouvernement n’a jamais pris une voiture Lyft avant », lance-t-il.

Des critiques déplorent notamment l'obligation de détenir un permis de conduire de classe 4 prévue dans le plan du gouvernement pour les conducteurs des véhicules de ces services de transport. L’obtention de ce dernier nécessite que les conducteurs passent par un processus de vérification des antécédents criminels de même que par une évaluation de santé tous les cinq ans.

Le consultant en transport Victor Ngo rappelle également que le permis de conduire de classe 4 nécessite aussi une assurance spéciale qui limitera sans doute le nombre de conducteurs.

« Un des avantages de ces services de transport est qu’ils peuvent attirer certains types de personnes, des personnes qui veulent travailler un peu plus pour faire de l’argent ou encore des gens qui veulent travailler temps plein », affirme-t-il.

Selon lui, une plus grande flexibilité offre un éventail de possibilités pour les conducteurs. « L’exigence de la classe 4 réduit cette flexibilité », dit-il.

Le gouvernement souhaite aussi que le nombre de véhicules de type Lyft ou Uber soit limité sur les routes et veut des pénalités plus strictes pour les taxis illégaux et les compagnies de services de transport.

L'offre ne sera pas un problème, dit Victoria

La ministre des Transports Claire Trevena estime de son côté que l’offre ne sera pas un problème. Toutefois, elle n’a pu préciser quand les premiers véhicules Lyft ou Uber pourront prendre la route dans la province. La question des assurances limite encore les avancés dans ce dossier, selon elle.

La Société d’assurance automobile de la Colombie-Britannique (ICBC) affirme travailler avec le gouvernement, l’industrie des services de transport de type Uber et Lyft et l’industrie du taxi pour assurer une transition en douceur. ICBC dit qu’elle sera prête à donner les certificats d'assurance une fois que les nouvelles règles seront en place.