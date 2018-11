Un texte d'Anne-Josée Cameron

Conte du Soleil, destinée au jeune public de 8 à 12 ans, porte sur scène l'univers d'Étienne, 10 ans, qui vit avec son père, comédien et dramaturge depuis la séparation de ses parents. Chacun tente tant bien que mal de panser ses plaies. Étienne se réfugie dans les jeux vidéo, alors qu'Octavio se jette dans l'écriture d'une nouvelle pièce.

La découverte d'un texte racontant la vie de l'arrière-grand-mère espagnole d'Étienne va leur permettre de dépasser la douleur.

Avec ce spectacle, l'auteur et metteur en scène Philippe Soldevila aborde avec beaucoup de sensibilité le thème de la séparation et ses écueils.

Comment faire face à une telle réalité quand on a 10 ans? Faut-il prendre la responsabilité du bonheur de ses parents? Comment faire face aux difficultés de la vie? Les choses étaient-elles si différentes il y a 100 ans?

La pièce Conte du Soleil est une production du Théâtre des Confettis. Photo : Théâtre des Confettis

La relation entre Étienne et son père est particulièrement bien écrite, faisant la part belle à l'humour et l'autodérision. On sent très bien la complicité qui unit le père et son fils. Le plus jeune rappelant constamment au plus vieux « qu'on finit toujours par s'en sortir ».

Hugues Frenette incarne avec tendresse un père sensible et tourmenté, Vincent Legault est très touchant dans ce rôle d'enfant trop responsable et Agnès Zacharie interprète avec beaucoup de poésie l'arrière-grand-mère catalane.

La pièce Conte du Soleil est présentée au Théâtre des Gros Becs jusqu'au 2 décembre.