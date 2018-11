Les suppressions d'emplois concernent près de 5 % des effectifs d'Ingka Holding, la maison mère d'Ikea Group et la plus grande franchise mondiale de l'entreprise avec 367 magasins présents dans 30 pays et 160 000 employés.

Cette décision est « davantage basée sur la manière de conduire un travail plus simple, efficace et efficiente. Nous avons des doublons pour certains postes sur le marché », a déclaré à l'AFP Tolga Öncü, responsable des ventes chez Ikea.

L'ensemble des marchés est concerné, mais les activités des magasins et les unités de distribution ne seront pas touchées, a-t-il assuré.

Le Canada n'est pas épargné par cette réorganisation. Les dirigeants locaux estiment à 50 le nombre d'emplois touchés au bureau national de service et à 100 postes dans les magasins.

Recrutement

Ikea, via Ingka, va en parallèle recruter d'ici deux ans 11 500 personnes pour répondre aux opportunités digitales et à l'ouverture d'une trentaine de points de vente.

Le géant suédois de l'ameublement entend notamment investir dans les centres-villes, une stratégie répondant à un changement de mode de vie observé puisque « moins de personnes » disposent d'une voiture et « de plus en plus de personnes déménagent dans de petits espaces », avait plaidé en octobre Jesper Brodin, PDG d'Ingka.

« Le paysage du commerce de détail se transforme à une échelle et à un rythme que nous n'avons jamais vus auparavant. Le comportement des clients change rapidement, nous investissons et développons nos activités afin de mieux répondre à leurs besoins et de trouver de nouvelles façons de le faire », a-t-il expliqué mercredi dans un communiqué.

En octobre, Ingka a fait état d'un chiffre d'affaires de 34,8 milliards d'euros pour l'exercice 2018, en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, qu'il attribue à de meilleures ventes en ligne et l'ouverture de magasins.

Les magasins appartenant à Ingka ont reçu 838 millions de visites dans les 30 pays, soit 3 % de plus qu'en 2017, selon le groupe, et le site Web a vu sa fréquentation augmenter de 10 %, avec 2,4 milliards de visites en ligne.

Le groupe s'est félicité du développement de services comme le « Click & Collect », qui permet de commander en ligne et de récupérer ses achats en magasin dans plusieurs pays, ou encore le « TaskRabbit » qui offre un service d'assemblage de meubles à domicile aux États-Unis, au Royaume-Uni et qui sera étendu au Canada cette année.