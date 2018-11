Plusieurs employés doivent manifester devant le siège social du centre intégré de recherche, à Gaspé.

Les employés des bureaux des Îles-de-la-Madeleine de Sept-Îles, de Gaspé, de Grande-Rivière ainsi que ceux qui travaillent à distance de Rimouski, Halifax, Longueuil et en France sont également en grève.

Le 24 octobre dernier, les employés de Merinov se sont prononcés dans une proportion de 93 % en faveur du déclenchement d'une grève générale.

Selon le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Merinov, les négociations piétinent depuis plus d'un an.

La précarité des emplois et la stabilité des employés sont au cœur des préoccupations du syndicat.

Merinov est le plus important centre intégré de recherche appliquée dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation et de la valorisation des produits aquatiques au Canada.