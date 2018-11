Avec les informations de Tanya Neveu



La signature d’un protocole d'entente a été annoncée mercredi matin par voie de communiqué.



Ce protocole prévoit que les parties doivent entreprendre un processus de négociation en vue de conclure une éventuelle entente de collaboration.



Le Chef de la Nation Abitibiwinni, David Kistabish, souhaite que sa nation soit un partenaire de premier plan dans le projet minier.

On parle d'emplois, on parle de formation, on parle d'opportunité d'affaires, on parle d'environnement, aussi. David Kistabish

Il y a tous ces enjeux-là qui vont être discutés et qui ne sont pas négligeables. Ce sont des projets qui sont directement sur le territoire traditionnel d'Abitibiwinni. Ce sont des projets qui impactent les communautés et les familles, qui sont à proximité et celles qui pratiquent des activités traditionnelles, ajoute-t-il