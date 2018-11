Les traitements sont supervisés par une équipe spécialisée du Centre hospitalier universitaire de Québec.

Avec ses quatre stations, l'unité peut accueillir 16 patients en alternance. Pour l'instant, trois personnes reçoivent des traitements sur place depuis lundi.

Une des patientes était traitée à Chicoutimi, donc de la Haute-Côte-Nord devait se déplacer trois fois par semaine pour recevoir ses traitements, souligne la chef de service première ligne et maladies chroniques du CISSS de la Côte-Nord, Marie Heppell Cayouette. Et il y a deux autres patients qui eux ont dû déménager à Québec et sont de retour dans la région pour recevoir leurs traitements d'hémodialyse proche de leur famille et qui peuvent recevoir les soins vraiment à proximité de leur lieu de résidence.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord-Manicouagan, à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

Les dirigeants du CISSS s'attendent à ce que d'autres patients utilisent le service prochainement.

Dans la Manicouagan et en Haute-Côte-Nord, il y aurait présentement une quinzaine de personnes atteintes d'une maladie rénale de stade quatre qui pourraient avoir besoin de traitements d'hémodialyse.

Suite à l'annonce, aussi, ce qu'on ose croire c'est qu'il y a peut-être des patients qui vont avoir le désir de revenir s'établir sur la Côte-Nord, à Baie-Comeau, indique Marie Heppell Cayouette. C'est ce qui s'était produit du côté de Sept-Îles à l'ouverture de l'unité satellite d'hémodialyse. Donc peut-être que d'autres patients auront le souhait de venir recevoir leurs traitements dans notre région.

Un investissement de 1 454 000 $ a été nécessaire pour acheter l'équipement et aménager des locaux pour offrir les soins.

L'unité d'hémodialyse fonctionne grâce à un budget annuel de 780 000 $.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais