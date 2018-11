Un texte de Marc Babin

L’avocat Thomas Maillet, de Moncton, et la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Marie-Claude Rioux, ont tous deux été nommés au comité sur les droits en matière de langues officielles.

La ministre fédérale des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, en a fait l’annonce mardi, au moment où elle a annoncé le rétablissement du programme de contestation judiciaire. L’autre comité d’experts est responsable des dossiers des droits de la personne. Je suis très honorée d’être des sept personnes qui font partie du comité d’experts dans le domaine des langues officielles , dit Marie-Claude Rioux.

Pour sa part, Thomas Maillet est heureux que deux personnes de la région fassent partie de ce comité. Ça donne une certaine crédibilité à la culture acadienne en Atlantique. C’est une communauté qui est vivante, c’est une communauté qui s’est toujours maintenue debout devant ces causes-là , dit-il.

Choix des dossiers

Les membres de ce comité, qui se réuniront quatre fois par année, doivent évaluer les mérites des dossiers présentés. Le comité a pour but d’évaluer les demandes d’appui financier pour des causes types qui ont une incidence sur l’ensemble du pays , indique Mme Rioux.

Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Thomas Maillet rappelle que le programme vise à clarifier les droits linguistiques au Canada. Je pense qu’on devrait favoriser la nouveauté pour faire développer un domaine du droit dont les paramètres n’ont pas encore été définis par les tribunaux , explique-t-il.

Il tient d’ailleurs à préciser que le comité d’experts ne représente pas les personnes ou organismes plaignants. Une fois que le financement a été accordé, on ne défend pas ces causes-là, ce n’est pas nous non plus qui identifions des causes pour les soumettre au comité , dit-il. L’organisme choisit l’avocat ou l’avocate, souvent spécialiste en droits linguistiques, qui va mener la cause devant les tribunaux.

Renaissance d’un programme

La nouvelle mouture du programme de contestation judiciaire peut compter sur un budget annuel de cinq millions de dollars. De surcroît, un minimum d’un million et demi de dollars sera consacré à la clarification des droits linguistiques.

La ministre fédérale des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly. Photo : Radio-Canada

Ce programme, qui permet notamment à des membres des communautés francophones et anglophones minoritaires d’obtenir du financement pour contester des lois fédérales jugées discriminatoires, avait été aboli en 2006 par le gouvernement de Stephen Harper.