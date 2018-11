« Ils sont enfin en train de s’en occuper », lance Tami Luschinski, qui habite non loin de la propriété, sur le chemin Saint-Mary’s, au sud du périphérique de Winnipeg.

Selon la Ville, un vieux bâtiment sur la ferme a été jugé insalubre et un ordre de démolition a été donné. De gros trous étaient visibles dans le toit et les murs du bâtiment, des véhicules abandonnés parsemaient le terrain et une clôture improvisée composée de contreplaqué et de divers autres objets sectionnaient la cour.

Les raisons ayant incité la Ville à intervenir demeurent inconnues. Le septuagénaire propriétaire de la ferme, Carl Kucas, indique que des policiers sont arrivés lundi vers midi, et lui ont demandé de les accompagner.

Un fonctionnaire déblayait des débris avec un tracteur à chargement frontal, un autre démantelait la clôture. M. Kucas croit toutefois que toute cette activité pourrait perturber ses vaches enceintes, et provoquer des fausses couches.

On trouve encore de nombreuses carcasses de véhicules et d'autre machinerie en piètre état sur la propriété de Drago Kucas, parmi le bétail qui y circule. Photo : Radio-Canada/Bryce Hoye

« C’est atroce », lance-t-il. « Elles sont là, sans nourriture, sans rien, et elles courent partout et la Ville va venir me blâmer pour ça [en disant] que je ne m’occupe pas d’elles », poursuit le fermier.

Un porte-parole municipal affirme que des responsables se sont rendus à la ferme pour une ordonnance de conformité, sans fournir plus de détails.

Démêlés précédents

Mme Luschinski dit avoir appelé la Ville et la province plusieurs fois cette semaine pour se plaindre au sujet de cette propriété et ce n’est pas la première fois que la ferme de M. Kucas fait l’objet de plaintes.

En 2010, la Ville lui a ordonné de débarrasser son terrain des déchets divers dont il était encombré, notamment de 20 véhicules délabrés, d'un tracteur démantelé, d'une baignoire, d'un chauffe-eau, de matelas, de ferraille, de pneus, de fumier, et de vieux électroménagers.

Drago Kucas, sur sa ferme. Photo : Radio-Canada/Bryce Hoye

Cet été, le bureau du vétérinaire provincial a enquêté sur l'état des animaux à la suite de plaintes déposées par certains voisins qui croient que les animaux y manquent de soins. Drago Kucas élève une douzaine de cochons et 10 vaches sur sa propriété de 6 hectares.

Depuis, plusieurs autres plaintes à cet effet ont été déposées, selon un porte-parole de la province.

Tami Luschinski dit être heureuse de la visite de la Ville sur la propriété. « C’est dur de dormir la nuit en sachant que les animaux sont là en train de souffrir », dit-elle.

Le vétérinaire chargé de l’inspection des bêtes de M. Kucas a conclu que les cochons et les vaches étaient en bonne santé, de même pour les chats. Il note que ça fait plusieurs fois qu’il a été amené à inspecter les animaux sur cette ferme, et qu’ils ont toujours été en bonne santé.

Cependant, certains voisins affirment qu’ils ont observé des chats morts et blessés le long de la route, ainsi que des évasions périodiques de bétail.

Des chats sur la ferme de M. Kucas. Photo : Radio-Canada/Bryce Hoye

Pour Paul Meunier, qui habite non loin de la ferme depuis maintenant 20 ans avec sa femme et ses enfants, la propriété a toujours été une tache sur un quartier « confortable » et paisible. Il est heureux de voir que la Ville a décidé d’intervenir.

De son côté, Eric Hogue, qui se considère comme l’ami de M. Kucas, sympathise avec le fermier qui habite à cet endroit depuis 45 ans. « La Ville l’a englouti, et il est toujours resté là, dit-il, il était heureux comme ça ».

M. Kucas dit qu’il passera l’hiver dans une petite cabane blanche qui se trouve sur sa propriété. Il ne sait toujours pas à quel moment son actuelle maison sera démolie ou quel sera le sort des animaux.

Avec des informations de Bryce Hoye