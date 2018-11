Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Bruno Lelièvre

Thierry Wertz, un psychologue de Sainte-Anne-des-Monts, a soulevé le doute le 27 septembre lors du conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie qui se tenait à Sainte-Anne-des-Monts.

Il a informé les membres du conseil qu'il ne pouvait plus garantir la confidentialité dans tous les rapports en lien avec la CNESST et la SAAQ, et qu'il devait en avertir les clients.

À la suite de cette intervention, la direction du CISSS a obtenu un avis juridique qui confirme les craintes et interrogations du psychologue.

Hors de tout doute pour des cas de SAAQ et de CNESST, les deux lois ont préséance sur la Loi sur les Services de santé et les services sociaux, principalement pour la période de l’indemnité , affirme Chantal Duguay, directrice générale du CISSS de la Gaspésie.

Il y a une obligation pour l’établissement de donner l’information. Chantal Duguay, directrice générale du CISSS de la Gaspésie

Selon Mme Duguay, le psychologue n’a pas l’obligation d’informer le client qu’il ne peut garantir la confidentialité. Le client a déjà signé une autorisation. [C’est considéré comme] un consentement éclairé , dit-elle. C’est laissé à sa discrétion.

Ainsi, toutes les notes du médecin et du psychologue se retrouvent dans un seul dossier que la SAAQ et la CNESST peuvent techniquement obtenir.

Psychothérapie Photo : getty images/istockphoto/shironosov

Une situation qui inquiète l'Association des psychologues du Québec, selon le porte-parole Paul Loubier. Il indique qu’il pratique en cabinet privé et que lorsqu'on lui demande de transmettre les informations, il refuse de livrer ses notes. Il rédige plutôt un résumé où les détails qu’il ne juge pas pertinents ne sont pas transmis.

On doit pouvoir garantir une confidentialité. Autrement, les gens ne pourraient pas être aussi à l’aise de se confier. Paul Loubier, porte-parole de l'association des psychologues du Québec

On tient absolument à ce que nos notes cliniques ne se promènent pas ailleurs sans qu’on ait eu notre mot à dire , ajoute M. Loubier.

Du côté de l’Ordre des psychologues, on veut étudier le dossier en profondeur avant de commenter.

Pour le moment, il a été impossible d’entrer en contact avec des personnes qui auraient pu être lésées par des problèmes de confidentialité.

De son côté, la CNESST confirme qu’elle peut techniquement avoir accès à tout le dossier d’un client dans des cas particuliers, mais que ce n’est pas une procédure systématique.