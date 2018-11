Pour réussir le tour de force de raccompagner quelque 5000 personnes, on souhaite l'implication des bénévoles. L'an dernier, 2711 bénévoles ont donné de leur temps ce qui a permis à l'Opération Nez rouge de Sherbrooke de se classer au deuxième rang des régions où il se fait le plus de raccompagnements au Canada.

Il sera possible de composer le 819 821-4646 les 30 novembre et 1er décembre, puis de manière continue entre le 5 et le 23 décembre.

Le thème retenu cette année est « L'Opération Nez rouge : la meilleure idée de la soirée! ».

Les sommes recueillies sont versées à la Corporation études-sports de l'Université de Sherbrooke. Ce sont d'ailleurs deux athlètes qui sont les porte-parole de la campagne 2018 : Yassine Aber (athlétisme) et Cindy Lambert (volleyball).