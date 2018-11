Avec les informations de Lise Millette

Le juge doit statuer sur une requête déposée le 11 avril dernier en vue d’obtenir une peine réduite.

René Bellemare souhaite faire déclarer inconstitutionnels deux articles du Code criminel du Canada en lien avec les peines minimales imposées.

Avant de procéder, la cour doit entendre le témoignage d’une victime. Le tout se déroule à huis clos et est assujetti à une demande de non-publication.

Outre le fait d’avoir été reconnu coupable par le tribunal en juillet dernier, René Bellemare est aussi en attente d’une décision du conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui lui reproche d’avoir posé des gestes inappropriés et tenu des propos du même ordre envers une dizaine d’étudiantes en stage au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue entre le 28 janvier 2013 et le 21 mars 2014.

René Bellemare était alors enseignant en soins infirmiers.