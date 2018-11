« Nous savions que plusieurs Canadiens ne peuvent pas payer leurs médicaments prescrits. Ces nouvelles conclusions suggèrent que plusieurs s’endettent pour les payer chaque année », indique par communiqué Ashra Kolhatkar. Elle est l’une des chercheuses principales de l’étude et travaille pour le Centre pour les services de santé et la recherche en politique de l’UBC.

Les auteurs, qui ont utilisé des données de Statistique Canada de 2016, estiment que près de 2,5 % des répondants ont soutenu avoir emprunté de l’argent pour payer leurs médicaments l’année précédente, soit l'équivalent de 731 000 Canadiens à l’échelle nationale.

Le directeur de la Chaire d’accès à la médecine et auteur de l’étude, Michael Law, affirme que sacrifier ses besoins de bases n’est pas bon pour le système de santé en entier. « Ça a évidemment un effet sur le système de santé. Les gens finissent à l’hôpital avec des crises cardiaques, ce qui coûte cher, parce qu’ils n’ont pas pu s’acheter les médicaments de base qu’ils auraient pu prendre de manière provisoire », soutient-il.

Les jeunes plus touchés

Les chercheurs ont trouvé que ceux qui s’endettent pour payer leurs médicaments ont tendance à être plus jeunes, à avoir un revenu plus bas dans leur ménage, des conditions médicales chroniques et aucune assurance-médicament.

« Certaines provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique ont établi des programmes de couverture publique pour aider les plus jeunes et ceux qui ont des revenus plus bas et qui n’ont pas d’assurance-médicament privée », avance le chercheur.

Un comité fédéral se penche actuellement sur la possibilité de mettre en place un programme d’assurance-médicament national. Michael Law espère qu’il ciblera les patients identifiés dans son étude qui ont particulièrement des difficultés à payer les médicaments.

La recherche a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada.