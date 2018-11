D'après une entrevue de David Chabot, à Des matins en or



L'ancienne ministre de l'Environnement, la libérale Isabelle Melançon, avait annoncé son intention d'utiliser son droit discrétionnaire et de demander un BAPE, mais le 24 octobre, la nouvelle ministre MarieChantal Chassé a semé le doute sur ses intentions en refusant de s'engager.

Que ce soit pour n’importe quelle intervention, pour du minier, pour une gravière, etc., [il ne faut pas] qu’on ne puisse pas aller toucher à [l’esker], et je pense que c’est là le plus majeur dans cette situation , estime pour sa part le ministre Pierre Dufour.

Je pense que la base de cette dynamique, c’est de protéger l’esker. Je me demande pourquoi on ne travaille pas, plutôt, à essayer de définir l’esker qu’on veut protéger. Le ministre Pierre Dufour

Mardi, en marge du Congrès Québec Mines + Énergie, une coalition de citoyens et de groupes environnementaux a demandé la ministre de l'Environnement d'imposer un examen du BAPE sur le projet de Sayona Québec.