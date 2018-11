Avec l'arrivée hâtive de la neige, les amateurs de motoneige sont au rendez-vous depuis déjà deux semaines sur les sentiers et chez les commerçants.

C'est une première cette année, les clients avaient le droit de choisir le mois d'arrivée de leur Ski-Doo, indique Jean-François Anctil directeur des ventes chez Atelier Laforge. C'est certain que ceux qui ont choisi novembre et décembre auraient souhaité l'avoir plus tôt parce que l'on a de la neige de bonne heure.

Beaucoup de motoneigistes se sont aventurés sur les sentiers à travers la province dernièrement en raison des récentes chutes de neige. Photo : Radio-Canada

Malgré la quantité de neige actuelle, les conditions ne sont pas encore les meilleures sur les sentiers.

Le manque de glace sous la couche de neige ne serait pas idéal, tant pour la pratique du sport que pour l'entretien des pistes.

Michel Thibeault, président du Club de motoneige Ook Pik de Sept-Îles, s'attend à des frais supplémentaires pour son association, en raison de l'utilisation précoce des voies balisées.

La terre n’est pas gelée pantoute. Ça va coûter des « pesos » au club cette année en début de saison. Ça, c'est sûr. Michel Thibeault, président du club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles

Michel Thibeault, président club de motoneige Ook-Pik Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle-Plamondon

Michel Thibeault rappelle d'être prudent sur les sentiers et les cours d'eau ces jours-ci, toujours en raison de la minceur de ce tablier de glace.

D’après le reportage de Guylaine Lebel