Le taux d’intimidation est d’à peu près 52 % , indique le défenseur, Norman Bossé. Ce chiffre monte à 60 % pour les jeunes autochtones et immigrants, et jusqu’à 70 % pour ceux qui sont en situation d’insécurité alimentaire et de pauvreté.

L’intimidation peut prendre la forme d’exclusion, que ce soit physique ou psychologique, explique Norman Bossé.

On a des appels qui rentrent chaque jour en ce qui concerne des questions d’intimidation et d’autres difficultés que les enfants et les jeunes ont à l’école. Norman Bossé, défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

Les enfants victimes d’intimidation sont plus susceptibles de s’absenter de l’école, de manifester peu d’intérêt à l’égard de leurs études et d’obtenir de mauvaises notes. Ils sont aussi plus exposés au suicide , soutient-il, dans son rapport 2018 sur l’état de l’enfance.

Le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Norman Bossé Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

M. Bossé estime que ce constat est alarmant et appelle les écoles à agir. Il précise qu’elles ont l’obligation de protéger les enfants contre l’intimidation .

Selon lui, cette obligation peut prendre la forme d’un devoir permettant de sensibiliser l’élève à ce sujet.

Le rapport s’intéresse aussi aux intimidateurs, signalant que la moitié des jeunes constatent ne pas être admirés.

Le défenseur des enfants estime que les jeunes qui établissent une relation positive avec un mentor - un adulte à l’extérieur de leur famille - sont moins à risque de souffrir de dépression ou d’adopter des comportements d’intimidation.

Les statistiques rapportées par Norman Bossé sont issues d’un sondage mené pour le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick et le ministère du Développement social.