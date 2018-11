Ces modifications commencent cette semaine avec l'Action de grâces américaine. Le pont sera ouvert à cette occasion dès mercredi.

Il sera également ouvert à la circulation toute la journée et toute la nuit les 24 et 25 décembre puis le 31 décembre et 1er janvier.

Le tunnel continue par contre de suivre ces heures de fermeture hebdomadaire, fermant de 20 h à 5 h 30 du dimanche au jeudi, en dehors de ces périodes.

Horaires du tunnel en coup d'oeil 21-23 novembre : ouvert

23-25 ​​décembre : ouvert

26-27 décembre : fermé la nuit pour la construction (20 h à 5 h 30)

28-29 décembre : ouvert

30 décembre : fermé la nuit pour la construction (20 h à 5 h 30)

31 décembre : ouvert

1er janvier : ouvert

Les travaux qui devaient être terminés en juin dernier dans le tunnel se poursuivent pour permettre l'installation d'un nouveau plafond. La précédente structure était en place depuis 85 ans.