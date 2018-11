La CCN a lancé mardi un sondage visant à consulter le public sur un certain nombre d'idées : la fermeture des routes pendant la nuit, les changements possibles à Camp Fortune, et l'imposition de restrictions lors de grands événements dans le parc, notamment.

Le sondage est une étape de la mise à jour du plan directeur du parc.

Christie Spence, directrice des terrains urbains du Québec et du parc de la Gatineau à la CCN, a déclaré que la fermeture la nuit pouvait aider à résoudre certains problèmes.

En particulier l'année dernière, il y a eu de graves incidents dont des accidents de la route en lien avec la vitesse, et beaucoup de gens nous ont dit que la vitesse était un problème , dit-elle.

En mai, un homme et une femme d'une vingtaine d'années ont perdu la vie lorsque leur voiture s'est écrasée contre des arbres le long de la promenade Champlain.

Nous avons eu des problèmes avec le vandalisme. Nous avons eu des problèmes avec des soirées et la gestion des déchets, nous espérons donc que cela réglerait certains de ces problèmes , ajoute Mme Spence.

Les détails concernant le moment exact de la fermeture et de la réouverture des routes devront être déterminés si la politique est adoptée, selon Mme Spence.

Le sondage mentionne un autre problème, à savoir le nombre d'événements organisés chaque année dans le parc. Mme Spence a déclaré que la CCN souhaitait connaître l'opinion du public sur les événements concernant le parc.

À court terme, nous allons avoir trop de demandes , explique-t-elle.

Les événements organisés actuellement par le parc peuvent souvent nécessiter la fermeture de routes, ce qui rend le parc inaccessible pour certains.

Nous voulons nous assurer que nous ne restreignons pas l'accès à certaines personnes , précise-t-elle.

Camp Fortune

L'objectif de la CCN est de le garder le parc dans des conditions les plus naturelles possible, mais la station de ski Camp Fortune est réservée aux utilisations les plus intensives, fait remarquer Mme Spence.

La CCN envisage que le lieu accueille des compétitions et d'autres types d'événements.

Camp Fortune possède également un parc aérien et des tyroliennes. Avec le changement climatique, la saison de ski ne sera peut-être plus aussi longue qu'auparavant, croit la directrice.

Camp Fortune cherche des moyens pour garantir ses revenus toute l'année , poursuit-elle.

Le sondage est disponible sur le site Internet de la CCN jusqu'au 10 décembre. Le plan directeur complet pour le parc de la Gatineau devrait être publié en 2019.