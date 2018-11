Un texte de Jean-Loup Doudard

Au total, 11 pompiers volontaires du service des incendies ont remis leur démission, qui entrera en vigueur le 1er décembre.

Les pompiers citent ce qu’ils qualifient de « harcèlement » de la part de la Régie locale des services publics comme raison de leur départ. La régie joue en quelque sorte le rôle d’un conseil municipal.