Un texte de Marilyn Marceau

Il a choisi de bouder la majeure partie de la rencontre afin de signifier son mécontentement et son désir que la Ville agisse.

Le conseiller municipal a demandé à ce qu'une enquête soit faite pour savoir qui laisse couler la teneur des discussions et chiffres qui sont discutés à huis clos entre élus et fonctionnaires.

Si la confiance entre élus et fonctionnaires ou entre élus et élus n’est plus là, le fonctionnement de la Ville est quant à moi grandement entaché. François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac

Il dénonce, entre autres, le fait que l’information au sujet d’une possible hausse de tarification des parcomètres et qu’une évaluation de coûts de la Vision zéro pour les services incendie ait été sorti dans les médias.

La Ville de Trois-Rivières dit avoir pris note de la demande de François Bélisle et va notamment tenter de savoir d’où viennent les fuites.

François Bélisle affirme que le risque de fuite d'information peut nuire au travail des élus.

Si [le huis clos] n’est pas respecté, parce qu’il y a du coulage, et on l’a vécu depuis à peu près un mois sur des dossiers qui touchent le budget, la Vision zéro et d’autres éléments, on n’avancera pas et moi je ne peux pas croire qu’on va faire trois ans comme cela , dit-il.

Il ajoute que ça contrevient à l'intégrité de l'organisation et que c'est un manquement au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux.