Un texte de Marilyn Marceau

Est-ce que le 40 km/h, c’est canné? , a demandé le Trifluvien Stéphane Guay. Ce à quoi la mairesse suppléante, Ginette Bellemare, s’est contentée de répondre : On va vous écouter lors des consultations .

Plusieurs citoyens se posaient la même question; ils voulaient savoir si la Ville allait possiblement revenir sur sa position à la lumière des consultations publiques.

Mariannick Mercure, une des conseillères municipales qui a milité en faveur de l’adoption de Vision zéro, a précisé qu’il y a une marge de manoeuvre dans l'élaboration des mesures qui seront mises en place.

Rencontré après la séance du conseil, Stéphane Guay, qui est un des instigateurs de la pétition en ligne contre le 40 km/h, a déclaré être un peu confus de leurs réponses.

Il déplore aussi que la Ville n’ait pas cru bon de consulter la population avant d’adopter la Vision zéro.

Exceptionnellement, la mairesse suppléante, Ginette Bellemare, a permis aux citoyens qui voulaient s’exprimer au sujet de la Vision zéro de prendre la parole en début de séance au lieu d’attendre la période des questions, à la fin. Photo : Radio-Canada

Ce qu'ils avaient à dire

Une dizaine de personnes se sont présentées au micro pour parler de Vision zéro à la séance du conseil municipal. Quelques pour, mais surtout des contre.

Sylvain Lacroix, un citoyen contre la Vision zéro, a proposé d’autres mesures pour diminuer le nombre d’accidents. Il devrait y avoir plus de policiers dans les rues de Trois Rivières pour avoir à l’oeil les usagers de la route et mettre des radars à des intersections , a-t-il délaré. L'idée d'installer des radars rejoint l'idée de Vision zéro.

Un autre citoyen, Jean-Claude Landry, appelle le conseil à maintenir sa position.

Je suis très étonné qu’il y ait débat sur une question de santé publique. Je suis étonné qu’on appelle à consulter sur une question aussi fondamentale, alors que dans d’autres situations, le port de la sécurité, le 30 km/h dans les zones scolaires, le téléphone au volant, il n’y a personne qui a pensé à faire une consultation. Jean-Claude Landry, citoyen au conseil municipal

Steven Roy Cullen, qui était candidat de Québec solidaire dans Champlain, a déclaré qu’il croit que tout ce débat découle d’un manque de communication de la Ville . Il croit que la Ville gagnerait à avoir une véritable direction de la communication.

Je me réjouis du fait que vous allez faire une campagne de communication, comme ça, on va avoir l’heure juste et le débat va se faire sereinement , a-t-il ajouté.

Une représentante du Mobilisation Climat Trois-Rivières a aussi pris la parole pour donner son appui au projet au nom de son groupe.

Trois-Rivières se positionne comme une ville sécuritaire, comme une ville qui s’occupe de ses jeunes familles, de ses personnes âgées. Jean Fillion, un citoyen au conseil municipal

Des consulations au début 2019

La mairesse suppléante, Ginette Bellemare, admet que la Ville a mal communiqué l’information au sujet de la Vision zéro.

Elle a déclaré que des forums d’information et des consultations publiques seront organisés au début de l’année 2019 (dès février).

Une étude sera menée et elle devrait être financée en grande partie par le ministère des Transports du Québec (MTQ). Dans certaines Villes, l’étude a été subventionnée à 100 %.