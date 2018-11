Les organisateurs ont également lu les 360 noms de personnes trans assassinées entre octobre 2017 et septembre dernier tel que rapporté par la Trans Murder Monitoring. Il s'agissait pour la plupart de femmes racisées et de travailleuses du sexe.

Ça fait trois fois qu'on la tient ici à Sherbrooke, mais avant que le GATUS existe, il ne se passait rien à Sherbrooke pour les personnes trans. Pour nous, c'est vraiment important d'organiser quelque chose pour se souvent des victimes trans et de dire qu'il y a des personnes trans ici, en Estrie, et qu'on est victimes de violence nous aussi , affirme Séré Beauchesne Lévesque, responsable à la coordination et porte-parole du Groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke (GATUS).

Parce que la violence n'est pas seulement physique, rappelle le porte-parole du GATUS.