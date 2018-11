« Après Winnipeg ça a été nettement moins dangereux que le Grand Nord canadien », reconnaît Arnaud Maldague. Son Manneken Trip, en référence à la célèbre fontaine bruxelloise, n’est pas de tout repos.

« Il m’a fallu du temps pour récupérer de mon énergie après l’Arctique parce que cela prend beaucoup de ressources », raconte-t-il.

Arnaud a ensuite roulé en vélo jusqu’au lac Itasca au Minnesota pour rejoindre la source du Mississippi. Il a alors troqué ses deux roues, pour un kayak acheté sur son parcours.

« Le Mississippi, c’est 3700 km de long, ce qui est énorme. Mais l’avantage, c’est qu’il ne coule que dans une direction. Il ne faut pas vraiment choisir son chemin. On se contente de pagayer et de dériver quand on n’a pas envie de pagayer. C’est plus relaxant même si physiquement c’est dur. Il y a moins de danger », s’amuse le jeune homme.

Mais le défi n’est pas seulement sportif. La logistique d’un tel voyage ne s’improvise pas.

Voyager coûte cher

« Ça coûte cher et ce n’est pas évident à financer. Je suis en recherche de commanditaires encore maintenant, explique Arnaud Maldague. Je n’étais pas tout à fait prêt de ce point de vue là avant de partir, mais c’était soit reporter le voyage d’un an soit faire des sacrifices et partir de suite. »

Il lui faut régulièrement travailler à chercher des commanditaires, notamment lors des changements de transports afin d’acheter les équipements nécessaires.

« Certaines parties comme le vélo et le kayak sont moins chères. L’investissement n’est pas énorme et au jour le jour ça ne coûte pas très cher contrairement au ski où il faut tout l’équipement pour le Grand Nord », affirme l’aventurier.

Il cherche également au travers à sensibiliser les gens sur les actions écologiques que chacun peut mener dans son quotidien en devenant un exemple de voyageur responsable.

Un message qu'il essaie de transmettre au fil des rencontres.

Neuf fois sur dix, je dors sous la tente. Mais de temps en temps, je me fais accueillir. C’est sans doute la plus grande aide que j’ai, ce sont les gens. Arnaud Maldague

Une générosité et un partage que Arnaud Maldague apprécie. « Ça permet de découvrir la culture plus en profondeur et racontée par les gens », explique-t-il.

Cette façon de voyager lui offre aussi un prisme loin des clichés : « On m’a prévenu d’une grande différence de pensée entre les gens du nord et du sud des États-Unis. Moi je ne l’ai pas trop ressentie probablement parce que les gens qui m'accueillent font tous preuve d’une grande ouverture d’esprit. »

Arnaud Maldague repartira le 2 décembre de La Nouvelle-Orléans vers le Mexique et le Belize, pour un voyage de 4000 km en vélo.

« Ensuite, il faudra trouver un voilier, probablement le réparer vu que je n’ai qu’un très petit budget puis parcourir la mer des Caraïbes pour arriver en Guyane britannique », précise-t-il.

Un long voyage l’attend encore plein de questions et d'inattendu. « Je redoute un peu le Mexique avec la criminalité. C’est assez dur de prévoir la réaction des gens contrairement aux animaux, admet-il. La partie voile sera un gros défi aussi parce que j’ai encore beaucoup à apprendre. La jungle amazonienne me paraît dangereuse également. »

Pour l’heure, l’aventurier estime qu’il a un retard de deux à trois mois par rapport à ses prévisions. Il espère néanmoins qu’il pourra rattraper ce temps sans pour autant s'inquiéter de finir son aventure un peu plus tard que prévu.