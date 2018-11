S'il y a une ombre au tableau, selon certains spécialistes, c'est la pénurie de main-d'oeuvre locale qualifiée quand l'industrie reprendra du galon.

Pour l'instant toutefois, il n'y a aucune mine en exploitation au territoire depuis que la mine Minto a annoncé sa fermeture le mois dernier. Les investissements en exploration n'ont pas non plus atteint les niveaux escomptés en totalisant 114 millions de dollars en 2018, soit sensiblement le même niveau que l'an dernier.

Au salon du Forum géoscientifique, les minières et les entreprises de construction ou d'ingénierie font valoir leurs services auprès des participants. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

On doit garder un oeil sur la situation. L'exploration de base est derrière la création de futures mines et considérant que nous avons des mines en développement, l'inquiétude n'est pas pour les cinq ou 10 prochaines années, mais ce qui viendra après ça. Samson Hartland, directeur, Chambre des mines du Yukon

La main-d'oeuvre encore trop rare

Samson Hartland, directeur de la Chambre des mines du Yukon responsable de l'événement qui a pris fin mardi, affirme que les discussions toutefois ne sont pas moroses dans les conversations de couloirs. En fait, dit-il, l'inquiétude touche davantage le manque de main-d'oeuvre qualifiée.

Sébatien Tolgyesi, directeur des opérations à la mine Silvertip, affirme que la main d'oeuvre demeure l'élément coûteux qui doit s'ajouter aux frais d'exploitation d'une mine dans le Nord. La mine qu'il supervise est située du côté de la Colombie-Britannique à la frontière du Yukon et a commencé l'extraction en septembre dernier.

Le rassemblement de l'industrie minière a permis aux investisseurs et membres du milieu d'obtenir les plus récentes informations sur des projets tels que celui de la mine Casino. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Malgré des ententes avec les Kaskas de la région, et un transport offert pour les employés de Whitehorse, l'embauche demeure difficile . « La population demeure petite et on a de la difficulté à trouver des employés qualifiés pour travailler pour nous. [...] Les mineurs sous-terrain demeurent rares à trouver », déclare Sébatien Tolgyesi.

Le PDG de Casino Mining Corporation, Paul West-Sells, n'est pas inquiet. Le projet de la mine de cuivre Casino, en développement depuis plus d'une décennie, aurait une durée de vie qui pourrait atteindre 50 ans ce qui devrait attirer de nouveaux résidents au territoire selon lui.

« Nous pourrons aller dans les collectivités, les écoles primaires, et dire : " Voici ce qu'il vous faut pour obtenir un emploi à la mine. " En tant que Yukonnais à temps partiel, c'est un projet prometteur et évidemment, nous voulons que ce soit un héritage positif », affirme Paul West-Sells.

Évaluations environnementales plus strictes

Le projet minier Casino au Yukon représenterait la plus grosse mine en exploitation dans les territoires du Nord s'il va de l'avant. Photo : Western Copper Corporation

Mais le projet n'est pas sur le point d'entrer en production. Ce qui deviendrait la plus grosse mine au territoire fait l'objet d'un processus d'évaluation environnementale et socio-économique qui comprend une commission d'examen.

Le niveau d'examen du projet vient entre autres du fait que la mine entend utiliser pour les résidus la même méthode de décantation que celle de la mine Mount Polley en Colombie-Britannique qui a subi en 2014 un déversement de 24 millions de mètres cubes d’eaux usées dans les cours d’eau avoisinant la mine.

Paul West-Sells, PDG de Casino Mining Corporation, a rencontré les délégués du Forum géoscientifique du Yukon. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Je crois que ça devrait rassurer les Yukonnais, Le processus a pris 18 mois de développement. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'installation de traitement de résidus qui a fait l'objet d'autant d'examen. [...] Nous essayons de faire tout en notre pouvoir pour nous assurer que nous avons la meilleure installation. Paul West-Sells, Casino Mining Corporation

Le projet Casino, assure Paul West-Sells, diffère à plusieurs niveaux de la mine de Mount Polley. Le projet comprend un suivi de la gestion des eaux beaucoup plus serré. La conception du barrage prévoit un angle beaucoup moins aigu ce qui, selon le PDG, réduit les risques de brèche.

Les édifices pourront être déplacés une fois la mine fermée, mais la pile de résidus, admet le PDG, demeurera en place pour toujours.