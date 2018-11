Le ministre de la Culture albertain, Ricardo Miranda, se dit préoccupé par ces mesures. Il a assuré, mardi, que son gouvernement n'entendait jamais privilégier les questions budgétaires au détriment des droits linguistiques.

« Je vois qu’il n’y a aucune raison pour couper les droits à cause d’un budget. On doit toujours continuer à respecter les droits linguistiques de notre pays, on est un pays bilingue et on parle le français et l’anglais », a-t-il déclaré.

« Les droits linguistiques de tous les Canadiens doivent être respectés et ici [nous nous assurons] que nous avons assez dans le budget pour appuyer la communauté et pour continuer à donner des services en français », a ajouté Ricardo Miranda.

Il souhaite maintenant voir si la plate-forme du Parti conservateur uni garantira le maintien des fonds octroyés à la communauté francophone de l'Alberta.

La semaine dernière, le gouvernement de Doug Ford a soulevé un tollé en mettant fin au projet de création de l'Université de l'Ontario français et en dessoudant le Commissariat aux services en français.