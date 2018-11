« Si nous voulons que les Britanno-Colombiens fassent partie de la solution pour réduire la pollution de l’air, nous devons rendre ces véhicules plus abordables, plus disponibles et plus pratiques », a déclaré le premier ministre provincial.

D’après les mesures législatives proposées, les véhicules à zéro émission devraient représenter 10 % des ventes de voitures en 2025, 30 % en 2030 et 100 % en 2040.

Pour y arriver, le gouvernement prévoit d'augmenter le nombre de bornes de recharge, en plus de réévaluer et de bonifier de 20 millions de dollars le programme d’incitatifs provincial pour l’achat de véhicules zéro émission.

À l’heure actuelle, les Britanno-Colombiens qui achètent une voiture électrique ont le droit à un rabais à l'achat pouvant atteindre 5000 $ et jusqu’à 6000 $ pour un véhicule à hydrogène.