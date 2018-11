Un texte de Charles Beaudoin

Les commissaires ont adopté à l'unanimité mardi soir les états financiers pour l'année scolaire 2017-2018, qui a pris fin le 30 juin dernier. La majorité du déficit, soit 3,1 millions de dollars, est imputable à la somme que la CSRS devra verser dans le cadre du recours collectif entrepris par des parents qui contestaient certains frais imposés par 68 commissions scolaires du Québec.

Notre fonctionnement annuel est en déficit de 500 000 $ pour notre année budgétaire, donc ça va bien et de mieux en mieux. On a vécu des années beaucoup plus difficiles que celle-là. On garde en tête qu'il faut donner les services aux élèves. On peut arriver parfois en déficit, parfois en surplus, mais je pense que l'important, c'est le voir sur plusieurs années , explique le président de la CSRS, Gilles Normand, qui note que ce déficit est somme toute minime sur un budget de plus de 250 millions de dollars.

Le montant issu du recours collectif a déjà été inscrit même si les frais n'ont toujours pas été remboursés. Les parents d'élèves qui ont fréquenté une école de la CSRS entre 2009 et 2017 recevront d'ici juin prochain un montant de 24,09 $ par élève pour chaque année scolaire. La CSRS ne s'attend pas à devoir adopter un plan de redressement qui la forcerait à effectuer une réduction de services ou d'effectifs.