Un texte de François Pierre Dufault

Le progressiste-conservateur Steven Myers estime que le concours dans les médias sociaux intitulé Maybe You Should Come Home (Vous devriez peut-être rentrer à la maison) n'a pas donné les résultats escomptés.

La campagne s'adressait aux insulaires ayant quitté la province. Les participants étaient invités à partager sur Twitter les raisons pour lesquelles ils voudraient rentrer au bercail. Le prix du concours était un billet d'avion, aller simple, pour l'Île-du-Prince-Édouard.

C'était stupide et c'était fantaisiste , a fustigé Steven Myers à sa sortie de la période de questions à l'Assemblée législative, mardi. Le gouvernement a voulu avoir l'air cool et plaire à la jeune génération sans admettre qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre spécialisée, ici, à l'île. Cette campagne n'a rien fait pour régler ce problème.

Selon l'élu de la région de Georgetown, cette pénurie de main-d'oeuvre est entretenue par des salaires trop peu compétitifs et retarde la construction de bâtiments au moment où la province est confrontée à une crise du logement.

Les salaires ici sont trop bas. Si vous travaillez en Alberta, ça prend un bon salaire pour vous convaincre de rentrer à la maison. Steven Myers, député progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard

Steven Myers se demande aussi pourquoi le gouvernement a fait la promotion de sa campagne Maybe You Should Come Home sur les ondes des stations de radio locales alors que le but du concours était de rejoindre des insulaires qui sont partis travailler dans l'Ouest canadien, par exemple.

Le gouvernement libéral a défendu son concours, mardi.

Nous croyons qu'il s'agissait d'une très bonne campagne promotionnelle. Nous avons généré de l'intérêt. Les gens ont pu voir qu'il se passe quelque chose, ici, à l'Île-du-Prince-Édouard. Nous économie va bien , a déclaré le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Enseignement supérieur, Sonny Gallant, en mêlée de presse.

Le concours aurait coûté 40 000 $, selon le gouvernement.

Sur une quarantaine de participants, seule la gagnante du concours, Marianne Dennis, serait revenue s'établir à l'île. Sept autres personnes auraient démontré de l'intérêt pour revenir vivre dans la province, selon le ministre.

La province est bien différente aujourd'hui de ce qu'elle était, il y a 10 ou 15 ans. Il y a plus d'occasions d'emploi. Les salaires sont meilleurs. C'est un bon endroit pour élever une famille. Sonny Gallant, ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Enseignement supérieur de l'Île-du-Prince-Édouard

L'élu de la région Évangéline reconnaît que les salaires demeurent plus bas à l'Île-du-Prince-Édouard qu'ils ne le sont en Alberta, par exemple. Mais le coût de la vie est aussi plus bas dans la province insulaire, précise-t-il.

Sonny Gallant défend également les publicités à la radio locale, arguant qu'elles ont été diffusées pendant la foire agricole Old Home Week, un événement lors duquel de nombreux insulaires vivant à l'extérieur de la province reviennent visiter leur famille.

En août dernier, la campagne de recrutement Maybe You Should Come Home s'est aussi attiré les critiques de jeunes diplômés de l'Île-du-Prince-Édouard. Ceux-ci ont reproché à la province de faire du recrutement sans avoir corrigé d'emblée les problèmes de chômage et de logement qui sont, selon eux, à l'origine de l'exode des jeunes.