Un texte de Louis Gagné

Emma, une étudiante de première année en soins infirmiers au Cégep Limoilou, juge inadmissible que les stages en milieu hospitalier ne soient pas rémunérés. Tout travail mérite salaire, soutient-elle.

« Ça représente des centaines d’heures. Durant la dernière année du programme, on a trois jours de stage par semaine. C’est beaucoup de travail qu’on fait de façon bénévole et ça ne paie pas le loyer », fait-elle valoir.

La cégépienne explique que les étudiants qui ne sont pas indépendants de fortune ont besoin de travailler en dehors de leur stage. Au bout du compte, ce sont des heures en moins qu’elle et ses camarades de classe consacrent à leur formation.

Selon les Comités unitaires sur le travail étudiant, plus de 55 000 étudiants et stagiaires à travers le Québec vont débrayer aujourd’hui.

Ils demandent au gouvernement de « garantir le plein salaire et des conditions de travail convenables » pour l’ensemble des étudiants en situation de stage, et ce, à tous les niveaux d’enseignement.

La coalition étudiante observe que les stages non rémunérés sont concentrés dans les programmes d’études historiquement et majoritairement féminins.

À l’inverse, les stages offrant un salaire concernent souvent des secteurs à prédominance masculine, comme la gestion et le génie.

« Les entreprises reçoivent des subventions et des crédits d’impôt du gouvernement pour payer les stagiaires, tandis que nous, on n’est pas payés », déplore Emma.

À Québec, la plupart des associations étudiantes qui prennent part à la mobilisation ne tiendront qu'une seule journée de grève.

Le Regroupement des étudiantes et étudiants en sociologie de l’Université Laval (RÉSUL) fait bande à part. Ses quelque 200 membres ont voté une grève de 3 jours qui a débuté hier.

Au moins cinq autres associations étudiantes lavalloises (anthropologie, histoire, philosophie, physique, théâtre) ont prévu débrayer aujourd’hui.

Associations étudiantes et programmes en grève à Québec :

Cégep Limoilou



- Techniques en soins infirmiers

Université Laval



- Association des étudiants et étudiantes en anthropologie

- Association des étudiants et étudiantes en physique

- Association générale des étudiants et étudiantes prégradué(e)s en philosophie

- Regroupement des étudiantes et étudiants en sociologie

- Association générale des étudiantes et étudiants en théâtre

- Association des étudiantes et étudiants en histoire