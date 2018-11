En plus de leur augmentation pour 2019, les élus ont eu droit à un montant forfaitaire de 10 000 $ pour couvrir les neuf premiers mois de 2018, un geste inadmissible, selon Dominic Gagnon.

Selon le chef du PCS, l'augmentation aurait dû prendre effet au moment de la résolution et non rétroactivement.

Il accuse la mairesse Josée Néron d'être insensible aux préoccupations de la population dans un contexte de hausse de taxes et de déficit.

Alors, à ce moment-là, d’arriver et d’ajouter une mesure rétroactive de cette façon-là qui va directement dans les poches des élus, on pense que le slogan "Le citoyen d’abord" n’existe plus. On pense que maintenant c’est "Se servir d’abord" , explique Dominic Gagnon.

Il demande au sous-ministre des Affaires municipales, Marc Croteau, de se pencher sur la question pour émettre un blâme ou une recommandation aux élus de Saguenay.